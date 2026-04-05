Racismo repugnante y la edad de uno y de la otra

Sin aparcamientos. El viernes por la mañana por Murcia desfilaba la preciosa procesión de los Salzillos, recién salida de la iglesia. Mucha gente se agolpaba en el recorrido para verla. Y, si te alejabas un poco por las calles cercanas, podías observar los problemas de los que trataban de aparcar sus coches sin ninguna esperanza de conseguirlo, porque no había un solo espacio libre. Ocurre lo mismo en las distintas fiestas que se celebran a lo largo del año. La invasión de coches sobre la ciudad es total y los lugares donde se llega a aparcar pueden ser muy sorprendentes. Y poco considerados.

La Dolorosa, a su salida del templo en el Viernes Santo de Murcia 2026. / Israel Sánchez

Burla estúpida. (Puede ser una broma de mal gusto, pero fue así) Dos hombres jóvenes están viendo la procesión. Pasan los penitentes que portan sobre el hombro una cruz de madera pintada de negro. Algunos llevan dos cruces para aumentar el sacrificio. Casi al final, viene uno que lleva cuatro cruces. Uno de los hombres le dice al otro, riéndose: «¡Menudo año que se ha 'pasao’ el payo este!», como queriendo decir que la penitencia era por haber pecado mucho.

El amor no tiene edad. Aparecen en una revista Aitana Sánchez Gijón y Maxi Iglesias besándose en la calle y haciéndose caricias. Se destaca que ella tiene 57 años y él 35. No sé por qué, pero si hubiese sido al revés, si fuese él el que tuviera 57 y ella 35, estoy seguro de que no se habría destacado tanto la edad de uno y de la otra. Ocurre siempre lo mismo.

Barbaridad. Qué horror lo que ocurrió en el partido de España-Egipto. ¿A dónde está llevando a la gente esta corriente de odio al diferente, de racismo repugnante, de xenofobia incomprensible? Insultar a los que practican otra religión es llegar a un punto que recuerda la Edad Media y las guerras por las creencias. ¿Estamos volviendo a aquellos tiempos de barbarie? ¿Quiénes están arrastrando a las masas hasta estas actitudes? Menos mal que casi todos los partidos políticos han condenado este hecho. Qué vergüenza, oiga.

«Yo no he ‘sío’». Si no fuese tan grave parecería un chiste. A Vox se le rebelan algunos afiliados que acusan a los dirigentes del partido de utilizar métodos mafiosos. Vox ataca al PP y lo responsabiliza de las aguas tormentosas que agitan su partido y de promover las protestas y las acusaciones. El PP responde a Vox que es Pedro Sánchez el que se dedica a destruir las instituciones. Y, mientras tanto, Antelo, Ortega Smith y demás represaliados viéndolas venir, que decía aquel.

Accidente. Un hombre joven habla por teléfono, en la calle: «Estaba pelando una piña y se pegó un tajo en el dedo que no tuvimos más remedio que llevarlo a Urgencias porque sangraba como un cerdo. Mira que se lo dije, que pelar una piña es muy difícil, pero es que es muy ‘atascao’, el cabrón».

La Luna. He seguido el lanzamiento del Artemis II con rumbo a la Luna. Resulta increíble la cantidad de ciencia y tecnología que hay que aplicar para conseguir que algo así funcione. Y, claro, estar dispuestos a gastar 80.000 millones de dólares en este proyecto. Sin lugar a dudas, para los de mi generación, un acontecimiento como este nos trae a la memoria aquel 20 de julio de 1969 cuando el hombre llegó a pisar la Luna. Yo estaba en Los Urrutias aquel día, sentado en la terraza de mi casa, mirando a la Luna y pensando asombrado que allí había un ser humano aquella noche. Fue muy emocionante.

Ha llegado la primavera. Una mujer mayor a otra, paradas en la calle: «Ya hay moscas, hija mía, ya hay moscas».

Fotograma de la película Sirāt, de Oliver Laxe. / MOVISTAR PLUS+

Óscar merecido. He visto la película que se llevó el Óscar a mejor film internacional, Valor Sentimental, de Joachim Trier. Es indudable que es muy buena, que es cine perfectamente hecho, en el que todo, interpretaciones, guion, localizaciones, etcétera, funciona, aunque te puede gustar más o menos. A mí me ha gustado, sin exagerar. Pero lo que sí te planteas al verla es cuál es mejor, si Sirāt , que no tuvo el Óscar, o ésta que se lo llevó. Son muy distintas, pero hay que reconocer que la calidad de la noruega es superior a la española, por más que la nuestra resultara tan sorprendente, tan diferente a lo que solemos ver, y tan interesante.

Trampa. Me compro un libro que tiene 438 páginas. Es una novela ambientada en Japón con personajes ingleses. Tiene estructura de thriller pero es más cosas. La leo, está interesante, y, cuando llego al final y estoy esperando el desenlace, resulta que es lo que se llama ‘un final abierto’, interrumpido casi, es decir, que el autor piensa escribir otras 438 páginas en un segundo libro. Y no pone nada que avise de que es una primera parte. Tomadura de pelo.