Trump también quiere la Luna

Artemis II abandona la órbita terrestre e inicia su camino a la Luna

No hemos terminado de cargarnos el planeta tierra y ya vamos camino de joder a la Luna, que digo yo que no tiene ninguna culpa de ser nuestro satélite.

Me sigue sorprendiendo que hace medio siglo fuimos capaces de llegar a ella, alunizar pisarla y volver a despegar, y ahora, con mas medios, mas experiencias, mas y mejor tecnología, ya consideramos una epopeya darle una vuelta a la Luna.

No me extrañaría que el lunático de Trump diga que es propiedad suya, ni tan siquiera de los EE.UU. y que por lo tanto tiene el derecho de cobrar aranceles a quien vaya allí .

Pero si hay algo sorprendente es la capacidad del ser humano para distraerse con el famoso pan y circo.

No es nuevo en nuestra corta historia que cuando hay revueltas, la gasolina sube de precio o simplemente matamos a otros seres humanos, para que él personal no se revuelva, ofrecerles espectáculos, antes eran gladiadores, cristianos en la arena y ahora fútbol y viajes a la Luna.

Estos días solo vemos pasas, nazarenos, fe y Artemis 2 paseando por el espacio con el retrete roto, que con la mala suerte que tenemos en esta región con los desperdicios de los satélites artificiales que se caen, solo nos faltaba que nos cagaran encima.

Que se prepare la Luna.