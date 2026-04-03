Murcia, el primer ayuntamiento que cabe en un bolsillo

Durante décadas, la relación entre el ciudadano y la Administración pública ha estado marcada por una constante que todos reconocemos: el tiempo perdido. Desplazamientos innecesarios, esperas, trámites fragmentados, procesos complejos. Una lógica heredada de otra época que, en pleno siglo XXI, ya no tiene sentido.

La transformación digital ha llegado a las instituciones, sí. Pero conviene decirlo con claridad: digitalizar no siempre ha significado mejorar. En demasiadas ocasiones, lo único que hemos hecho ha sido trasladar la burocracia al entorno digital, manteniendo intacta su complejidad.

Y ahí surge la pregunta clave: ¿Estamos utilizando la tecnología para simplificar la vida de las personas o, simplemente, para hacer lo mismo de otra manera?

En Murcia decidimos abordar este reto desde un enfoque distinto. No queríamos más tecnología. Queríamos menos fricción.

Porque la verdadera innovación pública no consiste en acumular herramientas, sino en resolver problemas reales.

Con esa idea nace "Tu Murcia": un modelo de Administración que cabe en el bolsillo y que responde a una premisa sencilla, casi obvia, pero durante mucho tiempo olvidada: es la la que debe adaptarse al ciudadano, y no al revés.

Hoy, miles de murcianos utilizan a diario esta herramienta para consultar el transporte en tiempo real, solicitar una cita en segundos, acceder a sus expedientes o comunicar incidencias en su entorno más cercano. No hablamos de una promesa tecnológica. Hablamos de uso real, cotidiano, que ahorra tiempo y mejora la vida de las personas.

Y ese es, en el fondo, el único indicador que debería importarnos.

Es cierto que ciudades como Madrid o Barcelona han desarrollado entornos digitales avanzados, con múltiples plataformas, portales y servicios electrónicos. Pero, precisamente ahí, aparece una de sus principales debilidades: la fragmentación.

Cuando el ciudadano tiene que decidir entre varias webs, varias apps o distintos canales para resolver una sola gestión, la tecnología deja de simplificar y empieza a complicar. Frente a ese modelo, Murcia ha apostado por algo más sencillo y, en muchos casos, más eficaz: unificar. Reducir puntos de entrada. Convertir la complejidad en una experiencia única.

Algo similar ocurre en grandes capitales europeas como Londres o París, donde la digitalización ha avanzado de forma notable, pero muchas veces apoyada en ecosistemas dispersos, pensados más desde la estructura administrativa que desde la experiencia del usuario. Incluso en modelos más avanzados como Helsinki, donde el dato y la transparencia son protagonistas, el reto sigue siendo integrar esa potencia en una experiencia directa, sencilla y cotidiana.

Murcia, desde su escala, ha podido recorrer un camino distinto: diseñar desde el uso, no desde la estructura. Pensar en qué necesita el ciudadano, no en cómo está organizado el Ayuntamiento.

A nivel global, referentes como Singapur, Seúl o Dubái han llevado la digitalización a niveles extraordinarios, con inversiones masivas y ecosistemas altamente sofisticados. Sin embargo, esa misma sofisticación introduce a menudo una nueva barrera: la complejidad.

Más servicios, más capas, más opciones… pero no siempre más claridad.

Y es ahí donde emerge una idea que cada vez gana más peso en el debate internacional: la innovación no consiste en hacer más, sino en hacer mejor.

Murcia no compite en volumen, ni en presupuesto, ni en escala. Sería absurdo intentarlo. Compite en algo mucho más decisivo: en utilidad. En ofrecer una experiencia integrada donde otros ofrecen fragmentación.

En simplificar donde otros acumulan.

En resolver donde otros todavía organizan.

No se trata de cuestionar los avances de las grandes ciudades. Se trata de entender que el verdadero liderazgo en innovación pública no depende únicamente de la tecnología, sino de cómo esa tecnología se convierte en algo cotidiano, accesible y casi invisible.

Ese es el cambio silencioso que estamos impulsando: un modelo en el que el ciudadano deja de adaptarse a la Administración y empieza a suceder lo contrario.

Un modelo en el que la relación con lo público deja de ser una carga para convertirse en algo natural.

Un modelo en el que la tecnología no impresiona, pero funciona.

Porque, al final, la mejor tecnología no es la más compleja.

Es la que no estorba.

La que no obliga.

La que simplemente está ahí cuando la necesitas.

Y en ese terreno —el de la utilidad real—, ciudades como Murcia tienen mucho que decir. A veces, incluso más que las grandes.

Porque el progreso no siempre se mide en tamaño. A veces, se mide en algo mucho más sencillo: en cuánto tiempo le devuelves a la gente.

Y eso, hoy, ya cabe en un bolsillo.