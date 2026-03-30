Mula: Tambores de paz

Plaza del Ayuntamiento, en la Noche de los Tambores de Mula / Ayuntamiento de Mula

Si no han vivido, aunque sea unas pocas horas, la Noche de los Tambores de Mula (Martes Santo a las 12 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento) quizás no merezca la pena seguir leyendo, pero si lo han hecho, entenderán que no me estoy refiriendo a una noche cualquiera.

En cada redoble, en cada sonido que sale de la garganta de los tambores, están llenos de historias, memoria, tradición y convivencia.

No son tambores de guerra, de confrontación o de discrepancias, al contrario, si hay algo que los une, es su maravilloso estruendo de vida y pasión.

No olviden que estamos hablando de Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO, de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, y eso se nota en las manos y corazones de miles de muleños y muleñas que cada Semana Santa se reinventan y hasta rejuvenecen.

Los cinco minutos que van desde las 11:55 hasta las 00:00 de la noche del Martes Santo a Miércoles Santo, son únicos, una experiencia que tienen que oír, sentir y conocer al menos una vez en sus vidas.

De pronto, ríos de túnicas negras recorren arterias y plazas, la gente de esta bella ciudad consigue algo diferente único y especial.

En estos meses de guerras, muertos, miserias y confrontación, encontrar un lugar donde suenan tambores de paz, es una brisa de aire nuevo.

Si deciden ir, enhorabuena, y si no van porque les agobia la multitud, siempre podrán ir a visitar una de las ciudades mas bonitas del levante español.