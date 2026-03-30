Opinión | El blog del funcionario
Mula: Tambores de paz
Si no han vivido, aunque sea unas pocas horas, la Noche de los Tambores de Mula (Martes Santo a las 12 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento) quizás no merezca la pena seguir leyendo, pero si lo han hecho, entenderán que no me estoy refiriendo a una noche cualquiera.
En cada redoble, en cada sonido que sale de la garganta de los tambores, están llenos de historias, memoria, tradición y convivencia.
No son tambores de guerra, de confrontación o de discrepancias, al contrario, si hay algo que los une, es su maravilloso estruendo de vida y pasión.
No olviden que estamos hablando de Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO, de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, y eso se nota en las manos y corazones de miles de muleños y muleñas que cada Semana Santa se reinventan y hasta rejuvenecen.
Los cinco minutos que van desde las 11:55 hasta las 00:00 de la noche del Martes Santo a Miércoles Santo, son únicos, una experiencia que tienen que oír, sentir y conocer al menos una vez en sus vidas.
De pronto, ríos de túnicas negras recorren arterias y plazas, la gente de esta bella ciudad consigue algo diferente único y especial.
En estos meses de guerras, muertos, miserias y confrontación, encontrar un lugar donde suenan tambores de paz, es una brisa de aire nuevo.
Si deciden ir, enhorabuena, y si no van porque les agobia la multitud, siempre podrán ir a visitar una de las ciudades mas bonitas del levante español.
- El incendio a los pies de Sierra Espuña queda estabilizado tras quemar más de 400 hectáreas
- Horario y recorrido de la procesión de este Domingo de Ramos en Murcia: la Esperanza estrena estandarte y renueva las ganas
- Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
- Muere un trabajador aplastado por una máquina en la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa en Murcia
- Sigue la última hora del incendio de Sierra Espuña
- El próximo 30 de marzo se podrá animar a Blanca en el Grand Prix
- En directo: Sevilla Atlético-Real Murcia
- Cortan al tráfico la A-33 en ambos sentidos a la altura de Jumilla