El delegado de Sánchez se ríe de los ciudadanos de la Región

En un artículo anterior, nos dirigíamos al delegado de Sánchez en la Región Francisco Lucas y le preguntábamos por qué se negaba a comparecer en la Asamblea Regional, ante los representantes políticos de los ciudadanos de la Región. Más en concreto, si tenía miedo de que los diputados regionales pudiésemos dejarle en evidencia. Desde luego, tras los últimos acontecimientos, la respuesta parece clara: sí, el señor Lucas tiene auténtico pavor a quedar en ridículo ante la opinión pública de la Región.

Porque no hay que ser muy sagaz para conseguir desenmascararle y poner al descubierto sus incoherencias, sus maniobras de distracción y sus engaños. Es más: lo hace él solo. Hace justo una semana, acompañaba al ministro tuitero, a Óscar Puente, en el acto de apertura del Arco Noroeste. Se limitó a hacerse la foto y colgarse la medalla de una infraestructura impulsada desde hace más de nueve años por un Gobierno del Partido Popular, pero volvió a no permitir preguntas de los medios de comunicación. Seguramente, para no tener que dar explicaciones sobre las muchas obras pendientes en la Región. Y, más en concreto, para no verse obligado a aclarar si mantiene su compromiso de dimitir si la línea ferroviaria con Chinchilla no está operativa antes de que termine el año, tras haber sido desautorizado al respecto por el propio ministerio del señor Puente.

Una vez más, prefirió guardar un vergonzoso silencio. Eso sí, un par de días después sí decidió hacer una convocatoria abierta para la prensa… pero fue peor todavía. Porque el motivo era anunciar a bombo y platillo que por fin se iba a acometer la tan ansiada reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil en Cartagena… pero muy pronto se descubrió el pastel. Porque no concretó plazos, ni señaló en qué partida presupuestaria se encuentra el proyecto, ni detalló la inversión real. Ni explicó con claridad cuándo van a empezar las obras, ni cuántas viviendas incluirá para los guardias civiles. De nuevo, un acto de pura propaganda, un titular vacío ‘marca de la casa’ del sanchismo. Y lo que es peor: otro engaño, una burla más a los ciudadanos de la Región, particularmente a los cartageneros.

Porque, encima, el delegado de Sánchez cifró esa supuesta inversión en tan solo 20 millones de euros… cuando hace tres años se anunciaron 32 millones. ¿Pero qué chapuza es esta? ¿A pesar del incremento del coste de los materiales desde 2023, resulta que, en lugar de incrementarlo, se reduce el presupuesto? ¿El Gobierno de Sánchez vuelve a quedarse corto en sus propios anuncios, o estamos ante otra flagrante mentira de las suyas?

Basta ya de engaños, basta ya de reírse de los ciudadanos de la Región. Todo apunta a que este proyecto seguirá escondido en un cajón, como tantos otros compromisos incumplidos por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ya estamos hartos de tantas mentiras y castigos, de que sigamos sin obtener respuesta a las justas demandas y reivindicaciones de nuestra Region.

¿Por qué sigue sin fecha la entrada en funcionamiento del AVE entre Murcia y Cartagena? ¿Alguna novedad sobre el Corredor Mediterráneo? ¿Qué hay de las infraestructuras hidráulicas esenciales para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante inundaciones y las de protección del Mar Menor? ¿No hay noticias sobre la Ciudad de la Justicia de Cartagena? ¿Y sobre la ZAL? ¿Y sobre la ampliación del puerto? ¿Hasta cuándo nos van a tomar el pelo con la regeneración de la Bahía de Portmán? ¿Por qué sigue pendiente de un hilo el Trasvase Tajo-Segura, de cuyo blindaje votó en contra el señor Lucas en el Congreso de los Diputados?

Todos estos proyectos pendientes empezarán a ser una realidad cuando los españoles tengan la oportunidad de pronunciarse en las urnas y pongan fin a una forma de gobernar basada en la propaganda vacía, el sectarismo y la mentira pura y dura.