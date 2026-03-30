Arco Noroeste: progreso y cohesión para la Región

La puesta en servicio del último tramo del Arco Noroeste el pasado lunes no es solo la culminación de una obra pública, es un hito histórico que está cambiando la movilidad de nuestra comunidad autónoma.

La semana pasada, el secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, acompañó al ministro Óscar Puente en una jornada que simboliza el compromiso firme del Gobierno de España con esta tierra. El Arco Noroeste no es únicamente un nuevo tramo de autovía; es una herramienta de cohesión territorial que permitirá vertebrar la Región, conectar mejor nuestros municipios y facilitar los desplazamientos entre el interior y la costa sin necesidad de atravesar la ciudad de Murcia.

Hoy podemos decir con orgullo que es una realidad. El Arco Noroeste se ha desarrollado íntegramente en este ciclo de gobierno socialista. Durante este mismo periodo se ha planificado, licitado, ejecutado, inaugurado y puesto en servicio. Esa es la diferencia entre anunciar y cumplir.

Los beneficios son claros y medibles. Uno de los principales es la descongestión del nudo de Espinardo, uno de los puntos con mayor densidad de tráfico de toda la Región. La reducción del tráfico pesado en un 34%, con 5.000 vehículos menos al día, supondrá una mejora sustancial en la fluidez de la circulación, pero también en la calidad del aire y en la seguridad vial. Hablamos, en definitiva, de una mejora directa en la vida cotidiana de miles de personas.

Pero el impacto del Arco Noroeste va mucho más allá de la movilidad. Esta infraestructura abre nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para comarcas como la Vega Media del Segura y el Valle de Ricote. Facilitar la conexión entre territorios significa también atraer inversiones, dinamizar el tejido productivo y generar empleo. Es una palanca de crecimiento que permitirá a muchos municipios mirar al futuro con más oportunidades.

Este proyecto forma parte de una amplia estrategia del Gobierno de España para modernizar y desarrollar las infraestructuras de la Región de Murcia. Una inversión histórica que tiene ejemplos concretos, como la reciente apertura del tramo entre Yecla y Caudete de la autovía A-33. Además de la adjudicación del proyecto del último tramo de la autovía del Reguerón y la licitación las obras del primer tramo del Arco Norte, con una inversión de 97,9 millones de euros, o el impulso decidido al ferrocarril.

En este ámbito, los avances son igualmente significativos. La llegada de la alta velocidad soterrada a Murcia ha supuesto un antes y un después, y ya están en marcha las obras para extenderla a Cartagena y Lorca. Además, todos los tramos del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería están finalizados o en ejecución, mientras que, entre Murcia y Cartagena, dos tramos están en obras y los dos restantes en fase de proyecto. Este esfuerzo inversor demuestra una visión clara: apostar por una movilidad más sostenible, eficiente y conectada.

Las cifras respaldan esta realidad. Las inversiones en infraestructuras en la Región se han triplicado en los últimos años, pasando de 170 millones en 2017 a 530 millones en 2025. En carreteras, somos una de las provincias con mayor volumen de licitación y ejecución, y en ferrocarril hemos pasado de 60 millones en 2018 a 434 millones en 2025. No son promesas, son hechos.

Sin embargo, el Gobierno regional del Partido Popular lleva 15 años sin construir ni un solo kilómetro de autovía de su competencia. Proyectos como la autovía del Norte entre Jumilla y Calasparra o la de Lorca-Caravaca siguen sin avances ni explicaciones. La diferencia es evidente: mientras unos gobiernos trabajan y ejecutan, otros permanecen paralizados.

A los socialistas nos preocupa el futuro de esta Región, por eso trabajamos en un proyecto enfocado a atender las necesidades de la ciudadanía, con el empeño de hacer de los proyectos, realidades tangibles y no promesas huecas.

Desde el PSRM, con nuestro secretario general, Francico Lucas, vamos a seguir defendiendo los intereses de la Región de Murcia con firmeza. Nuestro compromiso es seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, impulsar nuevas infraestructuras y garantizar que ningún territorio quede atrás.

El Arco Noroeste es mucho más que una carretera. Representa una forma de gobernar que cumple, que invierte y que transforma. Es la prueba de que la Región de Murcia avanza cuando hay compromiso, planificación y voluntad política. Y ese es el camino que vamos a seguir desde el PSRM.