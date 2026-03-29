Aciertos, tertulianos y el Monasterio de Silos

Los que no están. Un hombre mayor está hablando con otros dos en la terraza de un bar en la Glorieta de Murcia, el viernes: «Cuando llegan estas fechas me pongo muy triste: el día de San José me faltaban Pepes y Finas, que ya no están, y hoy me faltan Lolas y Dolores. Qué pena, leche».

Época de viajes. Y ya está aquí la Semana Santa. Durante muchos años, siempre que hubiéramos podido ahorrar lo suficiente, algunos organizábamos nuestros viajes en estos días o los inmediatamente posteriores que también eran fiesta en Murcia. De momento, nosotros ya no viajamos al extranjero debido a las peplas propias de la edad, pero ‘que nos quiten lo bailao’, que dijo aquel. Cada vez que estamos viendo una serie, una película o un documental, y aparece un lugar en el que hemos estado se experimenta una sensación muy placentera.

Por orden de emociones. Casi todos tenemos un ranking de los viajes, es decir, una lista por orden de preferencia de los lugares visitados. Para mí, el número 1 es Egipto, el 2 Escocia, el 3, Italia (tres viajes a distintas zonas), el 4 Estambul, el 5 Bélgica, el 6 Londres (4 viajes), el 7 Marruecos (Marrakech, Casablanca, Tánger), el 8, Praga, el 9, Berlín, el 10, París (tres viajes), y así sucesivamente. Luego está el ranking español, es decir, los viajes por nuestro país que, puedo prometer y prometo, ofrecen de todo lo mejor que puedes visitar en tu vida. El último, no hace mucho, Lerma como centro y visitas a todo alrededor, con experiencias inolvidables, como una misa en el Monasterio de Silos con los frailes cantando gregoriano. Celestial, el momento.

Inauguración de la exposición ‘Materia Interior’ de Jaume Plensa en la Cárcel Vieja de Murcia / Israel Sánchez

Buen lugar. Esta semana se ha inaugurado en la Cárcel Vieja de Murcia una magnífica exposición de Jaume Plensa. Fue un acierto darle uso a este edificio como centro de cultura contemporánea, porque estamos viendo allí cosas muy interesantes y opciones artísticas, a veces muy rompedoras, pero de indudable valía. La exposición de Plensa es idónea para que profesores de instituto lleven a sus alumnos a visitarla y que vean obras realmente bellas de un artista con reconocimiento internacional.

Cambio. «A mí el Carlos Cuerpo me cae bien, mucho mejor que la María Jesús Montero, la verdad», está diciendo una tertuliana en la radio cuando entro en el coche y lo pongo en marcha. (Lo que sí resulta un poco extraño es que Sánchez haya puesto a un hombre de vicepresidente primero. Las tres anteriores fueron mujeres: Carmen Calvo, Nadia Calviño y María Jesús Montero).

Serie. He visto Peaky Blinders: El hombre inmortal. Cuando lo anunciaron en Netflix pensé que iba a ser una nueva temporada y me alegré porque me gustó mucho la primera. Pero, no, han hecho solo una película y la han terminado de una manera que hace suponer que no va a haber más de este tema. En cualquier caso, aunque sigue siendo un trabajo muy bueno de actores y una producción poderosa, esta historia es mucho más floja que la de la serie. Qué le vamos a hacer.

Carolina Marín, en los Juegos de París. / Oscar J Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Se va. Carolina Marín, oro olímpico en Bádminton, entre otro montón de premios, ha anunciado su retirada debido a las muchas y graves lesiones que ha padecido. Este deporte en España pasaba un poco desapercibido, pero se pudo ver en la tele cómo la recibían en los países asiáticos cuando ella salía a jugar. Allí era una heroína para muchos aficionados.

Expresiones espantosas. Con la eutanasia ocurre lo mismo que con el aborto. Sus detractores llegan a nombrarlos con palabras terribles. Así se ha hablado de la muerte de Noelia Castillo, tan deseada por ella. Cosas como: ‘suicidio asistido’, o ‘asesinato consentido’, etcétera. Un horror.

Se escapa. Parece ser que el Pequeño Nicolás se va a librar de entrar en la cárcel. Le pusieron cuatro años y dos meses, pero se lo han bajado a dos años y un mes por dilaciones indebidas. Se le condenó por revelación de secreto y cohecho activo, al muchacho, pero se va a ir de rositas.

Adiós. Ha fallecido José Luis Martínez Valero, poeta, profesor, un hombre de la Cultura, apreciado por todos los que lo hemos tratado. Nos conocimos cuando él y Cati eran novios. Ellos eran amigos y compañeros de universidad de Victoria, mi mujer. Han pasado muchos años y ahora él se ha ido. Lo echaremos mucho de menos porque era, sobre todo, una gran persona.