Tierras Altas de Lorca: El Far West de la Región de Murcia

Tuberías de amianto por donde sigue circulando el agua corriente, un acueducto que, en cualquier otro lugar del mundo, sería un referente turístico, aquí, en las Tierras Altas de Lorca, sigue derrumbándose y deteriorándose a pasos agigantados, con miles de almendros floreciendo entre la soledad y la marginalidad, mientras sus hermanos de Mula y Pliego tienen hasta bandas de música anunciando su floración, por no hablar de sus primos, los frutales de hueso de Cieza, donde han convertido en un acontecimiento turístico de primer nivel la aparición de sus flores blancas y rosáceas, por no hablar del Valle del Jerte, donde sus cerezos son algo más que los productores de sus mágicas cerezas y picotas.

Pero aquí no acaba la desidia y la falta de inversión de Lorca en sus Tierras Altas; por no tener, no tienen ni la posibilidad estos días de ver sus espectaculares desfiles de Semana Santa, que algunos venimos diciendo que sin duda son quizás las mejores puestas en escena que hay en el mundo cuando hablamos de estos días de pasión y fe, auténticas lecciones de historia en carne viva, pero que los habitantes de Coy, Doña InésLa PacaZarzadilla o Avilés ni tan siquiera pueden ver por la televisión local.

Las Tierras Altas de Lorca siguen siendo tratadas como las hermanas bastardas de la capital, aunque otras zonas, como Campo López o Ramonete, tampoco es que sean las joyas de la corona lorquina. Y es que si hay una ciudad que no ha sido consciente de lo que tiene a su alrededor, ha sido la tercera ciudad de la Región.

Cuando uno ve el castillo de Xiquena de vez en cuando, lo único que puede hacer, aparte de disfrutar, es echarse a llorar del trato que recibe una parte importante del patrimonio que tiene esta parte de la Región.

Una pena que sigamos poniendo todos los "huevos" turísticos año tras año en el mismo cesto; eso lo único que consigue es encasillarnos. Echarnos una semana al año pétalos sobre nuestras cabezas no nos llevará mucho más lejos ya.

Si queremos seguir despoblando las Tierras Altas de Lorca, sin duda lo están consiguiendo.