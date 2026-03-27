Origen de las cofradías de Semana Santa

Cristo Yacente en la procesión extraordinaria de cuaresma con motivo del centenario de la talla y de su agrupación, que fue la primera de la Semana Santa de Cartagena. / Ayto. Cartagena

Durante la Plena Edad Media, exactamente en el siglo XIII, tiene lugar un nuevo e incipiente desarrollo urbano con renovadas formas de vida y pensamiento. En este contexto aparecen los primeros gremios vinculados a las diferentes actividades artesanales y comerciales. Es precisamente, dentro de estos gremios donde aparecerán las primeras cofradías. El teocentrismo era la característica general y principal en todos los ámbitos medievales. De modo que todos gremios, sin excepción, estaban vinculados a uno u otro santo patrón en función de su oficio, y a ellos se acogían en el día a día y también, ante los infortunios.

Así, las cofradías, bajo la protección y amparo de un Cristo, Virgen o Santo, se convertirán en instituciones sociales y religiosas nacidas desde abajo cuyos miembros se apoyaban entre sí. En momentos de adversidades o desgracia que afectara a toda la comunidad o al gremio en cuestión, estas cofradías sacarían en procesión la imagen de su venerado benefactor por las calles donde se desarrollaba la actividad del gremio. La conquista procesional del espacio urbano sería lenta y progresiva. No tendrá lugar tal como la conocemos hasta el siglo XVI de mano de la Contrarreforma salida del Concilio de Trento (1545-63). Desde esta fecha, la Iglesia impulsó las procesiones como herramienta de enseñanza visual frente a la Reforma Protestante, consolidando el modelo procesionario y de cofradía que conocemos hoy. Una impresionante manifestación cultural que transciende más allá de la fe. Alcanza los ámbitos artísticos, sociales y económicos de todos los municipios donde se celebra la Semana Santa.

En sus orígenes, los gremios medievales y las cofradías eran instituciones profundamente entrelazadas que compartían miembros y propósitos. El gremio se centraba en la regulación del trabajo en todas sus facetas. La cofradía, por su parte, se ocupaba del bienestar espiritual, social y asistencial de esos mismos trabajadores. Las cofradías representaban la faceta religiosa del gremio. Todos los miembros de un mismo oficio (maestros, oficiales y aprendices) se agrupaban bajo la protección de un santo patrón específico, como San Eloy para los herreros y plateros, San Pedro para los pescadores, San Onofre para los tejedores, Santa Bárbara para los mineros o San José para los carpinteros, por poner algunos ejemplos.

Mientras el gremio dictaba las normas de trabajo y regulaba los precios, la cofradía era depositaria de fondos para ayudar a miembros enfermos, viudas y huérfanos ante los infortunios de la vida. La cofradía organizaba también la participación del gremio en la vida pública, especialmente en procesiones, fiestas patronales y entierros de sus miembros, reforzando la cohesión social. Ambas instituciones solían compartir la misma jerarquía de poder. Los maestros más destacados del gremio solían ocupar también los cargos directivos en la cofradía.

En la actualidad, la vinculación al gremio está plenamente superada. Con humildad, hermandad y devoción compartimos cofradía personas de los más diversos ámbitos sociales y profesionales.