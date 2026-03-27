Colocar a la pareja está de moda

¿Qué estaríamos diciendo si Pedro Sánchez hubiera colocado a su mujer en un puesto de trabajo en un ministerio, a dedo, y a imagen y semejanza de lo que ha hecho el nuevo Presidente Valenciano?

¿Qué diría Gestoso si el actual Delegado del Gobierno en Murcia, hubiera colocado a una novia que se hubiera echado, como asesora o secretaria de una Dirección General?

¿Qué estaría diciendo toda la derecha mediática, con Abascal e Ignacio Garriga a la cabeza, si Salvador Illa tuviera a su mujer al frente de una consultora pagando el PSC miles de euros?

Ya no se lleva, como decía aquella canción un tractor amarillo: ‘Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora, tengo un tractor amarillo, que es la última moda’, sino colocar a la pareja. Al juez Peinado le está saliendo trabajo a destajo, ya no tiene excusa para empezar a abrir diligencias en Valencia, Madrid, Murcia y Extremadura.

Hasta Antelo, que parece le ha dado un golpe de calor y se ha convertido en Asambleario, lleva un cuarto de hora en el grupo mixto con la gente de Podemos e Izquierda Unida y parece que ya se le ha pegado eso de una persona un voto, algo por cierto, que rechazaba de plano cuando él era el elegido por el ‘Dictador’ Abascal, habla de ‘noviacracia’ , cuando se refiere a su entonces amigo y compañero de barracas, puros y morcillas en la anteriores fiestas de primavera de la capital, como mérito preferente para encontrar puesto de trabajo en la administración pública.

El castillo de naipes de VOX comienza a deshacerse de manera abrupta, y es que cuando uno actúa como si fuera un aspirante a ‘caudillo’, al final las costuras saltan por todos lados, y Antelo, que tenía cierta influencia en las bases del partido verde, está sufriendo en sus propias carnes su propia política autoritaria, y la gente empieza a hacerse preguntas, aunque el partido de Abascal –ya no hay duda de quién es el partido - aspira a que mientras el sector agrícola apueste por ellos, podrán sortear todos los baches que están cogiendo, aunque tengan expulsar a nombres tan ilustres como Espinosa de los Monteros, pero sigue pesando mucho más, los descendientes del General de Caballería e íntimo de Francisco Franco, los ‘Monasterios’, cuya nieta es diputada por VOX en Murcia y cuyo hermano se ha convertido en algo así como el asesor de cabecera del propio Santiago.

Lo más curioso del caso, es que mientras Peinado acusa a la mujer del Presidente de utilizar un correo electrónico público, y que ha llenado páginas y titulares en toda España, pero sobre todo, han convertido las redes sociales en una jauría humana indecente, indocumentada y desinformada, los casos sangrantes de enchufismo que estamos viendo en vivo y en directo, apenas tienen repercusión en las faces de los periodistas que enarbolan las banderas de la España profunda y oscura.

El dinero público sigue siendo para algunos algo así como lo Bernarda, y no me refiero a la gran obra teatral de Federico García Lorca.