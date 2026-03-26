¿Motomami? no ‘MotoMariano’

Mariano García, con la bandera de España tras conquistar el Campeonato del Mundo de atletismo en 1.500 metros lisos / RFEA

Mi hija quería que la llevara a casa de una amiga este pasado domingo, le dije que esperara un momento, que quería ver a Mariano García correr la prueba de 1.500 metros en el mundial de pista cubierta, sobre todo después de ver la exhibición que ofreció el de Cuevas de Reyllo en las semifinales.

¿Quién es ese? me preguntó mi hija.

Un buen tipo, le dije, una persona que ya fue campeona del mundo en 800 metros, también bajo techo, hace años, y que es auténtico, sobre todo cuando lo veas montarse en su moto.

Cuando cruzó la línea de meta y se ‘montó en su moto’ a mi hija le salían las carcajadas a borbotones.

‘Cuéntame más cosas de él’ me dijo, mientras la llevaba a la casa de su amiga.

No lo conozco personalmente, pero me da la sensación desde hace años de ser un profesional con los pies en el suelo y la cabeza amueblada, y hoy en día eso ya es una ‘rara avis’ que encontrar.

Mi hija sabe que sigo el deporte en general con bastante detenimiento, y que me gusta ver a los deportistas más allá de sus logros profesionales, por eso siempre admiré a gente como Butragueño y su apuesta por estudiar y prepararse para el mañana, o que lo de Rafa Nadal, al margen de sus preferencias políticas personales, siempre me sorprendió que no perdiera la cabeza, cuando lo vi en televisión, en su tierra, Manacor, con una escoba sacando barro desde el anonimato, entendí por qué es admirado fuera del circuito profesional del tenis.

Y con nuestro Mariano García me pasa algo así, aquí en Murcia somos así, le seguía contando a mi hija, subimos hasta el altar a Mo Katir, con medalla de oro de la región incluida, y ahora, después de la sanción impuesta por la federación internacional, le dimos la espalda, otro juguete roto.

¿Y quién es Mo Katir? me volvió a perguntar.

Luego, cuando vuelvas a casa.

Vale, me dijo, y me tienes que contar porqué hay tantos murcianos en la élite mundial del deporte.

De acuerdo.

Cuando mi hija se bajó del coche en dirección a casa de su amiga, se paró en el semáforo esperando a que se pusiera verde, cuando eso ocurrió, se giró, me miró, arrancó la MotoMariano y se fue riéndose con su amiga que estaba al otro lado de la carretera sin saber lo que estaba pasando.

Si Rosalía tiene su Motomami, nosotros llevamos años con nuestro MotoMariano, aunque la mayoría se han enterado esta semana que hay una pedanía en Fuente Álamo que se llama Cuevas de Reyllo.

Lo mejor de todo, es que si algún día se le cala la moto, pues no pasa nada. Gracias por hacernos disfrutar y dejarnos montarnos en su moto.