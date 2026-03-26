Opinión | La perdición
Copo de nieve
La ‘generación Z’ o ‘generación copo de nieve’ es la primera de la Historia de la humanidad que es menos inteligente que sus padres.
Eso dice un experto, J. Cooney Horwarth. Sospecho de los expertos, y si encima son autores de un libro influencer llamado Deja de hablar, empieza a influenciar, más. No creo que los chicos ahora sean más tontos. Si eso arrojan las pruebas de inteligencia, qué tal cambiar de pruebas, no de jóvenes. Los de ahora tienen la mente distinta.
En toda época los mayores piensan que los jóvenes son más estúpidos de lo que eran ellos, en los viejos buenos tiempos. Cierto, hay demasiados ‘copo de nieve’ que parecen haber recibido un sartenazo en la cabeza. Sin interés por nada. Se encuentran en estado vegetativo. Normal, ante la vida que les espera. «Dormir, morir, tal vez soñar».
En el cole me gritaban: «Abarca, estás durmiendo». También fui copo de nieve.
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