Situación negra

Un exvicepresidente del Gobierno español ha asegurado, desde Cuba y en misión ‘flotilla’, que la situación allí no es tan negra como se pinta. Estoy de acuerdo: la situación en Cuba no puede ser más negra de lo que observé la última vez que me dejaron pasar por su frontera, hace algunos años, cuando el exvicepresidente la pintaba como un paraíso.

Un paraíso muy oscuro. Entonces la realidad en la isla era como las barbas: cuando son demasiado negras, azulean. La vida allí era azulísima de tan negrísima, insoportable. De modo que, si la cosa ha empeorado más, todo debe ser ahora menos doloroso. Cuando la vida no es muy mala sino demasiado mala, se pasa pantalla y las personas se hacen extrañamente indiferentes. El hambre se siente sólo hasta unos determinados días sin comer. Luego, se pierde el apetito, uno ya no se acuerda y muere. Pero aún hay gente en Cuba pidiendo libertad. La situación sólo es límite.