Patronato Costa Cálida ya

Cada día que pasa, el sector turístico regional sigue perdiendo posiciones y competitividad, necesitamos como el comer, un Patronato Costa Cálida lo más urgente posible, que sirva para impulsar de una vez, como Gestor de Destino a la Región de Murcia en general y a la Costa Cálida en particular, ya que es en la costa donde reside el 80% de nuestros recursos.

En Turismo, aunque todavía hay gente que lo desconoce, de ahí que haya tantas ocurrencias locales, está todo inventado, y se ha demostrado en los últimos años, que para ser más eficaces, eficientes y productivos, necesitamos gestionar mejor nuestros recursos, y la Costa Cálida sigue teniendo un déficit internacional muy importante como destino turístico.

Hasta ahora nos hemos retroalimentado de iniciativas casi heroicas, con dos o tres establecimientos que han conseguido difundir su propia marca, pero ese no es el camino, al contrario, los esfuerzos cada vez serán mayores y los resultados peores, la única solución pasa por aunar esfuerzos, administración autonómica, entes locales y sobre todo, al empresariado especializado.

A nuestro alrededor, nuestros más directos competidores están presentando estas semanas sus campañas de destino a través de sus propios modelos de gestión, casi todos Patronatos presididos por diputaciones provinciales, mientras nosotros aquí seguimos mirándonos el ombligo y haciendo campañas locales y ofertando bonos que en su práctica totalidad son utilizados por los propios murcianos, perdiendo una oportunidad única de promoción exterior.

Ahora me consta que empiezan a darse pasos en este sentido, pero cada día que no hacemos los deberes, la distancia con nuestros competidores sigue agrandándose, y eso es un lujo que no nos podemos permitir.

La prueba del algodón de que seguimos ‘fracasando’ como destino lo tenemos en el Aeropuerto de Corvera, donde seguimos a demasiada distancia incluso de aquellos datos que ofrecía San Javier en el año 2019, hemos perdido más de un 30% de pasajeros aeroportuarios, y si nos comparamos con el antiguo Altet, hoy rebautizado como Miguel Hernández, las distancias son abismales y sonrojantes.

Ha llegado la hora de ser valientes, de tener iniciativa y sobre todo de dar un paso al frente, poniendo en marcha YA un Patronato de Turismo Costa Cálida, que sirva como verdadero motor para mostrarnos al mundo como destino preferencial, todo lo demás, es seguir intentando limpiar el Mar Menor sacando sus miserias con cubos y palas.

Tenemos voluntad, un tejido empresarial que por una vez parece unido en una misma dirección, ayuntamientos que están dispuestos a empujar financieramente, solo falta una Consejería que tenga el valor de reconocer sus fracasos y poner el destino turístico regional en manos de profesionales.