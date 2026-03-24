Pedro Sánchez: héroe internacional, villano nacional

Cartel en apoyo de Pedro Sánchez durante una concentración bajo el lema «¡No a la guerra contra Irán!» en Berlín, Alemania. / EFE / Flipi Singer

Es curioso lo que ocurre con nuestro presidente, Pedro Sánchez: que se haya convertido en un símbolo internacional, alabado por la casi totalidad de los medios de comunicación más importantes del mundo e incluso por intelectuales, escritores, directores de cine, artistas de talla mundial, cantantes, etc, y le hayan puesto el marchamo de criptonita frente a la corriente ultraconservadora y supremacista que representan los Trump, Netanhayu, Milei, Orbán, Von der Leyen; o los Abascal, Ayuso, Mazón y Feijóo de aquí.

Pero el prestigio internacional de Sánchez no viene sólo de su posición ante la guerra ilegal de Irán, sino que llega precedida de su postura, por un lado, ante la amenaza de Trump a España por su negativa a gastar, que no invertir, miles de millones de euros en armamento militar —Trump quiere que pasemos del 2% al 5% del PIB nuestro presupuesto, cuestión que, por cierto, apoyan PP y Vox—, y, por otra, de la espectacular recuperación económica de España, que se ha convertido en una de las economías mundiales mas dinámicas del último lustro. Y por si faltaba la guinda: su apuesta por una nueva regularización de inmigrantes. Mientras que la ultraderecha sigue recetando palos, hostias, expulsiones y hasta patadas para echar a quienes no tengan un contrato de trabajo, aunque lleven aquí años limpiando el culo de nuestras madres o recogiendo brócoli sin contrato, él ha conseguido que la izquierda mundial lo considere su referente.

Los resultados del IBEX 35 y, sobretodo, los resultados mil millonarios en las cuentas de resultados de las grandes corporaciones españolas, bancos, eléctricas, energéticas, etc, son la prueba del algodón de que España no es precisamente una aldea comunista.

En cambio, a nivel nacional, mas de la mitad de la población española lo considera un corrupto, mentiroso y culpable de nuestros males.

Es quien alienta a las mafias a traer inmigrantes los cuales no solo nos roban, violan a nuestras mujeres, ocupan nuestras viviendas o atracan a nuestros mayores a plena luz del día, sino que colapsan nuestras urgencias, bajan nuestro nivel educativo y se llevan todas las ayudas sociales.

El mismo Pedro Sánchez que es puesto como ejemplo de decencia ante la barbarie que representan Trump y Netanyahu, es el que aquí es apaleado en forma de muñeco, insultado cuando llega el 12 de octubre o al que le pagan con un palo en la espalda cuando fue a Valencia para ver las consecuencias de la tragedia de la dana el pasado octubre de 2024.

Ya lo decía aquel eslogan turístico que paseamos por el mundo: «Spain is different».