Un trastero de la UMU en el barrio del Carmen

Hace más de veinte años lo que era un pabellón deportivo propiedad de la Universidad de Murcia fue fruto del abandono y se acabó convirtiendo en un espacio para guardar todo aquello que no sirve en pleno barrio del Carmen, el más poblado de la ciudad. Y una zona con un elevado censo joven, estudiante y escolar, que necesita de instalaciones deportivas para, entre otras cosas, combatir los peligros que acechan a esa franja de población, aumentados por las redes sociales y por la inteligencia artificial.

El antiguo pabellón de Zarandona (habría que bucear en la historia del barrio para conocer el inicio de ese nombre que hace referencia a una pedanìa de Murcia) se erige como un cascarón vacío, sin vida y solo perturbado por los enseres que atesora, propiedad de la UMU, como también lo es el edificio (en su momento el 15-M y una asociación de senegaleses lo ocuparon por un tiempo). Con envidia lo miran los vecinos de ese barrio que, unidos a las AMPAS de la zona y capitaneadas por ellas, intentaron que la institución docente la cediera al municipio, una operación sencilla que tendría como pago alguna que otra dependencia del Ayuntamiento como compensación.

De esa petición hace ya más de un lustro y fue frustrada, pese a que en un primer momento tuvo buena acogida por el equipo rectoral. También lo intentó el que fuera alcalde de Murcia en virtud de la moción de censura, José Antonio Serrano. El socialista se lo curró, pero sus esfuerzos fueron en vano.

A finales de 2021 o principios de 2022 tres concejales del Gobierno local y una vicerrectora visitaron el pabellón con técnicos cualificados. Posteriormente, Serrano y el rector de la UMU, José Luján (ahora en funciones porque se han convocado elecciones en la institución universitaria), se reunieron en Covalencia (entonces sede del rectorado) y en la Glorieta (sede del Gobierno local) para impulsar el trato. Se pusieron encima de la mesa dos propuestas: mantener la pista central y hacer dos transversales manteniendo la misma estructura rehabilitada o mantener la pista central y hacer a los lados una especie de centro juvenil con opción a que la UMU conservara un espacio y tuvieran prioridad los alumnos universitarios.

En punto muerto

La cesión sería por 25 años, pero las exigencias universitarias, entre ellas, la cesión de un pabellón del Cuartel de Artillería, dejaron en punto muerto las negociaciones, que siguen sin ir ni para atrás ni para adelante. Hubo un intento por parte de la junta municipal del Carmen de retomar las negociaciones en 2023, pero tampoco pudieron desbloquearlas como tampoco pudieron hacerlo los gobiernos del PSOE y del PP, que también intentó en alguna ocasión que ese pabellón pasara al patrimonio público.

Al rectorado

Ahora que hay elecciones al rectorado estaría bien que los candidatos y candidatas se mojaran y ofrecieran una solución para una instalación que vendría muy bien a la población del barrio del Carmen, que solo tiene como pabellón el del colegio Félix Rodríguez de la Fuente. También podría ser utilizado por los vecinos de Ronda Sur, a los que se les prometió una infraestructura deportiva y aún siguen esperando.

Los candidatos y candidatas al rectorado podrían considerar que este asunto es menor. Sin embargo, deberían recapacitar teniendo en cuenta las bondades que ofrece el deporte a todas las edades, sobre todo, a las más tempranas para el cuerpo y la mente. De hecho, el deporte es una materia en la que la UMU se ha enfocado de manera intensa, lo que le ha llevado a ser distinguida con el prestigioso Trofeo Joaquín Blume en los Precios Nacionales del Deporte 2024 por su contribución a esta disciplina con el programa UMU Salud. Desde ese punto de vista, la recuperación del pabellón de Zarandona supondría ahondar en esa promoción.

Otra de las cuestiones en las que deberían enfocarse los aspirantes a dirigir los designios universitarios durante los próximos años (las elecciones son el próximo 21 de abril) es en la movilidad de la comunidad universitaria, un verdadero caballo de batalla en todos los campus y en todas las ciudades del mundo. Los estudiantes que van al nuevo Campus de la Salud ya se han manifestado hace días pidiendo soluciones y el personal que se desplaza a diario al Campus de Espinardo no tiene horarios adecuados para ir y volver (sobre todo para volver), lo que les obliga a tener que morir en la Murcia cochista. Además, se tarda lo suyo si se apuesta por transporte público. Deporte y movilidad son dos huesos duros. A ver qué se les ocurre a los aspirantes. Por nadie pase.