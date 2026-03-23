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Opinión | En el rincón

Ángel Martínez

Ángel Martínez

Expresidente de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Murcia y del Consejo Regional de Cámaras

El gasto en I+D interior en Biotecnología en España y por comunidades autónomas en 2024

Mapa del Gasto total en I+D interna en Biotecnología, así como el de las empresas y el resto de los sectores por CC AA, en miles de euros y porcentajes sobre el total nacional, año 2024.

Mapa del Gasto total en I+D interna en Biotecnología, así como el de las empresas y el resto de los sectores por CC AA, en miles de euros y porcentajes sobre el total nacional, año 2024. / INE

El pasado 26 de febrero, el INE publicaba la estadística sobre el uso de la Biotecnología en el año 2024 a nivel nacional y por comunidades autónomas, con el total de gasto en actividades de I+D interna en Biotecnología, con un gasto total a nivel nacional de 3.143.765.000 euros, con un crecimiento del 14,40% sobre el año anterior, y supone el 13,10% del total del gasto en las actividades de I+D interna.

El total del gasto de las empresas ha sido de 1.462.695.000 euros, lo que supone un incremento del 14,00% sobre el año anterior, y el total del gasto del resto de los sectores: Administraciones Publicas, IPSF y Enseñanza superior ha sido de 1.681.070.000 euros, lo que supone un incremento del 23,10% sobre el año anterior. Entre las áreas de aplicación de los productos obtenidos de la utilización de los diferentes tipos de Biotecnología destacaron Salud humana con el 52,10% y Alimentación con el 30,20%, Agricultura y producción forestal el 26,30%, Medioambiente el 20,90%, Salud animal y acuicultura el 20,80% e Industria el 15,70%.

El mapa recoge por comunidades autónomas el porcentaje sobre el total nacional del gasto en Biotecnología en negrita, el realizado por las empresas en azul y el realizado por el resto de los sectores en rojo, y podemos constatar que lidera el gasto en Biotecnología Cataluña con el 33,80% del total nacional, Madrid el 24,40%, Andalucía el 9,20%, Comunidad Valenciana el 7,80%, País Vasco el 6,20% y Galicia el 5,40% del total nacional, Castilla y León el 2,60%, Navarra el 2,20%, Aragón y la Región de Murcia el 1,90%, Castilla la Mancha el 1,30%, el resto de las Comunidades han invertido por debajo del 1,00%.

En relación al gasto total en actividades de I+D interna en Biotecnología, las Empresas representan el mayor porcentaje sobre el total del gasto y se sitúan en el 46,50% del mismo, la Administración Publica supone el 30,90% del total del gasto, la Enseñanza superior el 22,20% y las Instituciones Privadas sin Ánimo de Lucro (IPSFL) el 0,40% restante.

El cuadro que tiene a su disposición en www.angelmartinez.es nos permite conocer el total del gasto en I+D interna en Biotecnología en los años 2023 y 2024, así podemos constatar que las comunidades que han incrementado el total del gasto en Biotecnología en relación al año 2023 han sido Aragón que ha pasado del 1,60% al 1,90% sobre el total nacional, Castilla y León que ha pasado del 2,50% al 2,60%, Cataluña que ha incrementado de manera importante su inversión al pasar del 30,90% al 33,80%, Extremadura que ha pasado del 0,10% al 0,20%, Galicia que ha pasado del 5,40% al 5,60% y Navarra que ha pasado del 2,00% al 2,20%. Mientras que Baleares ha seguido en el mismo porcentaje así como La Rioja.

Por el contrario, las comunidades autónomas que han reducido el total del gasto en I+D interior en Biotecnología han sido Andalucía, que ha pasado del 9,40% al 9,20%, Asturias del 1,00% al 0,90%, Canarias ha bajado del 0,80% al 0,70%, Castilla la Mancha del 1,50% al 1,30%, la Comunidad Valenciana del 7,90% al 7,80%, Madrid que ha perdido 2,4 puntos y ha bajado del 26,80% al 24,40%, el País Vasco ha bajado del 6,80% al 6,20% y la Región de Murcia del 2,10% al 1,90%, evidenciando la necesidad de implementar políticas activas que incentiven la inversión en I+D+i en la Región.

Las competencias de estas actividades se encuentran dispersas en varias consejerías, y es precisa su unificación con la creación de la Consejería de Industria y servicios para aprovechar todas sus potencialidades.

La necesidad de un gran acuerdo regional es patente, dada la evolución de la economía regional y la situación de incertidumbre en que estamos inmersos. Es absolutamente necesaria y la debería impulsar el presidente del Gobierno de la Región, y negociar con los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos, un plan con objetivos y plazos, así como juntos conseguir que del Gobierno de España la declaración de interés nacional del Gorguel y su envío a Bruselas, y la programación y realización de las infraestructuras conforme al acuerdo del 6 de marzo de 2020, para situar a la Región en el horizonte del 2030-2035 en el entorno de la media nacional en Renta y PIB por habitante.

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