Hay mucha gente en el mundo a la que amar

Era rentable. Un hombre mayor le habla a un periodista en la barra de un bar tomando un café: «Hace tiempo que no lo veo a usted en la tele», le dice. El periodista le responde que sí, que dejó de ir hace tiempo, pero que, cuando comenzaron las televisiones regionales aparecía muy a menudo y pagaban muy bien a los que participaban en las tertulias. «Yo iba una vez por semana a comentar las noticias de la mañana, y también me llamaban para completar la mesa de tertulianos con los que venían de Madrid cada semana. Y todo eso sumaba una buena cantidad mensual», dice el periodista.

Van a por nosotros. Deben ser cosas de la edad, pero no me había dado cuenta de que la figura del padre está siendo criminalizada por la cultura ‘woke’, es decir, por los progres. Así lo proclamó Vox en la Asamblea Regional y se aprobó la moción con los apoyos del PP. Ya ves tú, con cuatro hijos varones y diez nietos y sin darme cuenta de que nos están machacando. Desde ahora me fijaré más.

Serie. Estoy viendo la serie La mujer danesa, ambientada en Islandia. Está muy bien valorada en internet, pero a mí no me está gustando mucho. Resulta curiosa la situación y las puyas que se lanzan los islandeses con la danesa, y también es interesante la visión que presenta de la clase media de aquel país, que en algunas cosas se parece a lo de aquí, aunque con más frío. Pero la violencia desatada y la mala sombra de la protagonista me parecen desagradables. Además, ella hace un papel para no caer simpática, y lo consigue totalmente. Teniendo en cuenta que está en todos los fotogramas de la serie, pues que cansa un poco.

Hostelería. Se acercan Semana Santa y otras fiestas locales en la Región y andan los hosteleros buscando personal para cubrir las necesidades propias de este tiempo: camareros, cocineros, personal para hoteles, etcétera. Sé de estudiantes de máster que se contratan y así disponen de una inyección económica, aunque sea con un trabajo tan duro como la hostelería en estos días. En cualquier caso, quizás debería investigarse por qué estos oficios son cada día menos apreciados por los españoles, y por qué, en muchos bares y restaurantes, los empleados duran tan poco tiempo.

Adelantada. Una mujer a otra en la puerta de un colegio concertado: «Mi nena sabe ya mucho inglés. Y tiene seis años».

Radical. Dos hombres mayores charlan en la calle. Uno de ellos lleva un bastón que agita al hablar con mucha indignación (los conozco de otras ocasiones; salen todos los días a pasear por la zona de Verónicas, en Murcia ciudad): «¡¿Es que no podría alguien matar a Trump y a Netanyahu?!», dice.

La política. Saludo al diputado Rubén Martínez Alpañez, nuevo portavoz de Vox. Siempre me ha parecido alguien con quien se podía hablar sensatamente y con una formación sólida. Claro que una cosa es una conversación y otra la ideología, y más ahora, con la responsabilidad del cargo y con su antiguo jefe, el joven Antelo, cabreado. (Qué violento lo del castigado, ¿verdad? Todos los compañeros de su partido, los que hasta ayer eran sus amigos y subordinados allí sentados juntos en el salón de actos de la Asamblea, y el ex jefe, solo, al final, más solo que la una. La política, oiga, qué dura es).

Hay mucho tío por ahí. La actriz Carmen Conesa ha declarado a una revista lo siguiente: «Tengo mis amores y mis amantes, pero nada fijo». Y después ha añadido: «Yo ya he terminado con la cosa esa de tener compañero. Creo que el amor tiene fecha de caducidad y está bien que así sea, porque hay mucha gente en el mundo a la que amar». (Vaya ustedes tomando nota).

Documental. En YouTube hay un documental de una exposición que se hizo en el Coliseo de Roma sobre la Columna Trajana. No solamente están las reproducciones de las distintas escenas de las dos guerras contra Dacia que representa, sino que hay mucho de cómo se hizo ese magnífico monumento, las herramientas que se utilizaron, las tremendas grúas de madera, los barcos que transportaron el mármol de Carrara hasta Roma. Yo la había visto allí, pero no sabía, por ejemplo, que está hueca por dentro y que tiene una escalera de caracol esculpida en el mármol interior para subir hasta la cumbre de la columna. Es muy interesante.

Más Europa. Cada día se produce en el Reino Unido alguna noticia o comentario político que tiene que ver con el error que fue el Brexit para ellos. La ministra británica de Economía, Rachel Rives, ha declarado que «el alineamiento de Londres con Bruselas debe ser la norma, no la excepción. Queremos lograr con la Unión Europea la misma relación que tenemos con España». Y es que ella acaba de estar en Madrid para reunirse con su homólogo, Carlos Cuerpo para hablar de sus cosas de Economía, Comercio, etc.