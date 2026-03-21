Pensar antes de ‘publicar’

Vivimos en la era de la opinión permanente. Opinamos sobre todo, todo el tiempo, en cualquier formato y sin apenas pausa. Opinamos en redes sociales, en grupos de mensajería instantánea, en tertulias improvisadas y en comentarios que nadie pidió. La opinión se ha democratizado, sí. Pero también se ha banalizado.

Conviene recordar que, sin duda, opinar está bien. Es necesario. Es sano. Una sociedad plural se construye, en buena medida, sobre la posibilidad de que todos tengamos voz. El problema no es la abundancia de opiniones, sino la ligereza con la que muchas de ellas se emiten. Porque no todas las opiniones son iguales, aunque todos tengamos derecho a opinar.

Lo digo desde el absoluto respeto y consideración a la tan necesaria libertad de expresión. Soy mujer, madre, trabajadora, periodista… y también, de algún modo, creadora de contenido. Trabajo en redes sociales, convivo con ellas, las entiendo y, como muchos profesionales, dependo en cierta medida de su lógica. Una lógica que premia la rapidez sobre la profundidad, la reacción sobre la reflexión y el posicionamiento inmediato sobre la duda.

Las plataformas nos empujan a tener una postura clara sobre cualquier tema en cuestión de minutos. Da igual si se trata de un conflicto internacional, una polémica cultural o una noticia de última hora. Hay que opinar. Y hacerlo rápido. El silencio se interpreta como ignorancia o como cobardía; sin ponderar el valor de la gran virtud que es, en determinados contextos, la prudencia. Provocando que dudar hoy parezca casi un acto de debilidad.

Pero pensar lleva tiempo. Pensar implica incomodarse, contrastar, matizar. Pensar exige aceptar que quizá no tenemos toda la información o que nuestra primera impresión no era la correcta. Pensar, en definitiva, no es tan vistoso como opinar. Y, sin embargo, es lo que da valor a una opinión.

Una opinión no debería ser solo una reacción emocional o un reflejo automático. Debería ser el resultado de un proceso previo: informarse, analizar, cuestionarse, incluso cambiar de idea. En ese recorrido se construye el criterio. Y es precisamente el criterio lo que diferencia una opinión valiosa de un simple ruido más en la conversación pública.

Como apuntaba una de las filósofas más influyentes del siglo XX, la alemana Hannah Arendt, pensar no es un lujo intelectual, sino una responsabilidad: la base que nos permite distinguir, comprender y, en última instancia, juzgar con sentido. Sin ese ejercicio previo, la opinión pierde su peso y se convierte en algo intercambiable, casi irrelevante.

Como madre, me preocupa especialmente. ¿Qué modelo estamos ofreciendo a quienes crecen observándonos? ¿El de la reflexión pausada o el del juicio instantáneo? ¿Estamos enseñando a analizar o simplemente a reaccionar? Si normalizamos que cualquier opinión vale lo mismo sin importar su fundamento, corremos el riesgo de educar generaciones que confunden expresar con comprender.

Como periodista, la inquietud es aún mayor. El oficio siempre ha tenido como pilar la verificación, el contexto, el rigor. Hoy, sin embargo, compite en desigualdad con un ecosistema donde la velocidad gana a la precisión y donde una opinión viral puede pesar más que un análisis bien fundamentado. No es solo un cambio de formato, es un cambio de prioridades. Un cambio de mentalidad y de modelo.

Estamos expuestos a la exigencia de opinar sobre todo, incluso cuando lo honesto sería reconocer que aún estamos pensando. Quizá ahí reside una de las claves que hemos olvidado: no siempre es necesario opinar de inmediato. A veces, lo más responsable es detenerse. Escuchar. Leer. Dudar. Porque el pensamiento necesita tiempo, y sin ese tiempo, la opinión se convierte en un gesto vacío.

No se trata, por tanto, de opinar menos, sino de opinar mejor. De asumir que el derecho a expresarse no exime de la responsabilidad de hacerlo con rigor y honestidad. De entender que la igualdad en el derecho a opinar no implica igualdad en la solidez de todas las opiniones.

En un mundo saturado de ruido, el pensamiento empieza a ser un bien escaso. Y precisamente por eso, más valioso que nunca. Reivindicarlo no es ir contra la opinión, sino devolverle su sentido.