Eclipsados

Ohhh. Iba a elogiar la innovación de la Comunidad Autónoma de Murcia tras crear la comisión Tri-E para gestionar los próximos eclipses y resulta que el Gobierno central también se ha adelantado abriendo la suya.

En un mundo cada vez más ciego y cegado por la codicia de unos pocos pretenden orientarnos en plena oscuridad, cuando nos quedemos sin sol ni luna.

No digo yo que no sea importante. Ha hecho falta un milagro astral para que dos administraciones centrífugas caminen juntas en la agenda del firmamento, confiando en que ambas coincidan en el momento en el que debemos mirar al cielo porque no nos podemos distraer del móvil.

Por el momento, la comisión central estará compuesta con los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades; Transportes y Movilidad Sostenible; Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En la parte autonómica, la conforman las consejerías de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias; Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor; y Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

No sé lo que pasará cuando vengan los alienígenas, pero en ese caso haremos lo mismo que el puto amo del universo en Irán, que es improvisar.

Sí sabemos, de sobra, cómo actuar cuando saltan a la vista nuestros perennes eclipses: mirar para otro lado o intentar tapar los datos. Con frecuencia diaria, el triple salto mortal de la Región de Murcia sería atrevernos a mirar de frente, sin protección, a las cifras de pobreza, pensiones, sanidad, dependencia, desigualdad o fracaso escolar.

Aquí no veo yo tanta movilización ni del Gobierno regional ni de la calle, siempre presta al espectáculo.

La Región de Murcia será un lugar privilegiado en los fundidos a negro de los eclipses que se producirán el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. En los demás eclipses citados estamos a la cola, en la oscuridad más absoluta, sin que pasen los años. Ojos que no ven.