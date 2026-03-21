No convoques elecciones Pedro

Mientras que el Juez Peinado sigue su ‘guerra santa’ particular con Begoña Gómez, lo de este hombre deberían tratarlo ya en el departamento de psiquiatría del Tribunal Supremo, lo único que espero ya, es que Pedro Sánchez no convoque elecciones generales, por lo menos mientras que Donald Trump y Netanyahu sigan matando, destrozando y reventado vidas a diestro y siniestro a todos aquellos que les estorben. Si 007 tenía licencia para matar, estos dos tienen licencia para masacrar.

Si Feijóo fuera ahora mismo el Presidente del Gobierno y Abascal el Vicepresidente, España muy probablemente estaría en guerra contra Irán, lo que nos llevaría de nuevo a estar en estado de máxima alerta antiterrorista, más aún, hace tiempo que los presupuestos generales del Estado, contemplarían una subida gradual del gasto en defensa hasta llegar al 5% de nuestro PIB.

De los mejores amigos de Abascal en su grupo de Patriotas, Trump, Netanyahu y Milei, los dos primeros están convirtiéndose en dos psicópatas asesinos, y el argentino ya ha anunciado que Argentina sí que enviará a su flota militar para ayudar a los EE.UU. e Israel en su empeño en controlar el estrecho de Ormuz.

Así que si Pedro Sánchez va a dejar de ser presidente, al menos que sea cuando estos dos piraos dejen de matar gente en Gaza, Cisjordania, Líbano e Irán, da miedo pensar que papel estaría jugando ahora mismo nuestra España querida, con Abascal con mando en plaza en el ejército, en la situación que se está viviendo ahora mismo en Oriente Medio.

Estaríamos privatizando la sanidad y la educación pública para comprarle armamento a la temible y terrible industria armamentística estadounidense, y por desgracia, nuestros agricultores con sus tractores, y nuestra flota de transporte por carretera con sus camiones, me temo que no estarían saliendo a la calle a protestar, ya pasó en esta región cuando el gobierno de Rajoy y su ministra Tejerina, no nos enviaban ni una gota de agua, y los agricultores del levante se conjuraron frente a los entonces todopoderosos líderes populares, Valcárcel y González Pons, en aquella famosa reunión de Alicante, a no levantar la voz ni convocar una mísera manifestación.

¿Por qué no nos importa Cuba?

Si la isla caribeña tuviera pozos de petróleo, nadie duda que hace tiempo que EE.UU. la hubiera invadido, pero un país que lleva décadas siendo bloqueado, y ahora sometido a una situación extrema, cortándole EE.UU. cualquier cordón umbilical que le permitiera sobrevivir, parece que no nos importa lo que pueda estar pasando allí.

No seré yo quien defienda un sistema donde la libertad brilla por su ausencia, pero de ahí a que el mundo entero siga mirando para otro lado mientras sus ciudadanos sufren la humillación a la que sus dirigentes son sometidos, es un punto negro más en la penosa decadencia que sigue sufriendo la ONU y la Unión Europea.

Los más jóvenes no se acordarán, si a ello le sumas la mala memoria colectiva que tenemos en España, el resultado final es la desinformación. Francia siempre ha recurrido al cierre del paso por la frontera para defender sus intereses comerciales, pero a principios de siglo, hace 26 años, el bloqueo que solo un país nos hizo, tuvo consecuencias en nuestros supermercados y comercios. Así quizás sea más fácil imaginarse lo que está pasando en la Isla de Cuba.