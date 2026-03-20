La primavera

Cuando esté usted leyendo este artículo -salvo que lo haga antes de las 8.44 horas de hoy- ya estará en primavera. Dicen que estos 92 días que dura la estación más florida y olorosa, es la época más bonita del año. Salvo por las alergias y el calor que siempre hace en nuestra Región, puede ser que sea verdad, sobre todo por el mariano mes de mayo. Pero en realidad, el más importante calor primaveral 2026 no va a ser el climatológico, sino el político.

Cada vez hay más comunidades autonómicas que están en contra de esta política insolidaria de Sánchez (nótese que no digo socialismo, que es lo contrario). Extremadura, Aragón, y Castilla-León, ya se lo han dicho, con un mensaje claro de que cuando no presenta a alguien directamente relacionado con el gobierno los resultados, aunque perdedores, son mejores que cuando una exministra va de cabeza de lista. Quedan aún las elecciones en Andalucia, que se presume será otra derrota para el sanchismo.

Los pseudo medios ya están diciendo, con sus bulos constantes y su desinformación acreditada, que esos resultados son un plebiscito para las elecciones generales. Lo cual lo sabe Sánchez, porque será lo que sea, pero de tonto ni un pelo, y por eso no adelanta las elecciones generales. Pero es que no solo son esas votaciones parciales las que le están dando golpes de realidad, sino también todas las encuestas son unánimes en pronosticar una debacle del sanchismo, abalismo, koldismo. cerdanismo… Todas, salvo las que pagamos todos los españoles, pues el Centro de Investigación Sociológico presidido por el sanchista número uno, vaticina éxito del PSOE. Sueldo bien ganado.

Hasta la Inteligencia Artificial lo haría mejor. Lo malo es que las encuestas de ésta, no podrían protegerse ni registrarse como derechos de autor, al no cumplir con el requisito fundamental de la creatividad, pues éste es un rasgo exclusivo del ser humano, y sin embargo las del CIS sí podrían registrarse pues creatividad no le falta. Dentro de poco el TJUE deberá resolver si la IA vulnera el derecho de autor, sobre todo de prensa. Una editora húngara ha acudido a ese tribunal porque la IA utilizó sus contenidos. La contienda está servida entre esa editora, Like Company, que publica informaciones periodísticas, y Google Irlanda. Aquella se mosqueó cuando Gemini generó un resumen detallado de las informaciones contenidas en artículos por ella publicados. Google se defiende argumentando que Chabot no almacena copias de las publicaciones, sino que genera respuestas basadas en patrones estadísticos, y asimismo alega que existe una excepción que le ampara. Se trata de la prevista en el derecho de la UE que garantiza el uso libre de textos y datos con fines de minería, es decir, con la finalidad de analizar grandes volúmenes de informaciones de manera automática, para descubrir patrones, tendencias, relaciones y conocimientos ocultos. O sea, presuntamente lo contrario de lo que hace Tezanos, que analiza solo los datos que benefician al jefe.

A «invierno malhechor, primavera peor», sentencia el sabio refranero español. Las encuestas serias e independientes, fiables, por tanto, así como el resultado de las elecciones autonómicas, y el pronto enjuiciamiento de presuntos casos de corrupción que afectan directamente a Sánchez (esposa, hermano, colaboradores directos…), van a adornar la olorosa primavera. Y acorralará al mismo y a los miembros de su gobierno. Por eso, su fracasada vicepresidenta Yolanda está aprovechando los últimos suspiros en el poder, para irse de garbeo por Los Ángeles para presenciar los Oscar, a Hollywood, Massachusetts, los Alpes italianos (a Saint-Vincent), a Suiza (a la OIT en Ginebra) o Finlandia. Lo peor de todo es que se va orgullosa pensando que ha contribuido a que este país sea mejor.

Muchas flores a María va a necesitar esta primavera el sanchismo si quiere llegar al 2027 como desea. Si los juicios contra sus manos derechas (Ábalos, Koldo y Cerdán), a su hermano desconocedor de donde trabajaba, a su esposa que dirigió una cátedra sin ser universitaria siquiera, y si es verdad lo que Aldama afirma (hasta ahora lo está siendo) acerca de la financiación ilegal del partido, y salen sentencias condenatorias, el manual de resistencia de Sánchez tocará a su fin, y el puesto que probablemente se esté buscando en Europa acabará siendo ocupado antes de tiempo. No podrá alegar lo de los bulos, fango, pseudo medios que no aplauden esa forma de gobernar, ni siguen sus consignas al pie de la letra, como todos los de su gobierno, y la famosa palabra de la fachosfera, porque puede resultar acreditada, probada y sentenciada una auténtica corrupción, que le golpeará en todo el centro de su ego.