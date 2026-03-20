16/03/2026 El Rey Felipe VI visita la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional POLITICA CASA S. M. EL REY / CASA S. M. EL REY / Europa Press

«Felipe VI reconoce que hubo mucho abuso durante la conquista de América». Sinceramente, y con el corazón en la mano, a mí es que este tipo de declaraciones hacen que me explote la cabeza. ¿Pero es que se puede conquistar un territorio, recalco lo de conquistar, sin una imposición y una ruptura del orden establecido? Que alguien me lo explique.

Vaya por delante que comprender no significa justificar y que no se debe estudiar el pasado con nuestros actuales códigos. Y es que últimamente nos hemos empeñado, y en cierto modo se ha puesto de moda, en juzgar tiempos pretéritos con nuestros valores y certezas actuales, algo que distorsiona por completo la comprensión histórica pasándose por el forro el código deontológico del historiador así como la metodología científica indispensable para estudiar el pasado. En términos historiográficos, a esto se le conoce como presentismo.

El presentismo, el ‘trending topic’ del momento, parece haberse impuesto para juzgar y reinterpretar el pasado aplicando nuestros debates actuales en lugar de analizar cada tiempo atendiendo a sus códigos y circunstancias. Sesgar de esta forma nuestro pasado nos impide comprenderlo y, lo que es peor, lo convierte en un reflejo aberrante de nuestras obsesiones. Lo estamos viendo constantemente en nuestro día a día con nuestra particular cruzada en censurar cualquier tipo de canción, película, libro, arte en general, que no se amolda a nuestra lógica y parámetros actuales.

Pocos países pueden presumir de una historia tan vasta, rica y fascinante como la española. Historia que, a menudo, nos empeñamos en rechazar debido a una suerte de autofobia inherente capaz de resucitar, como es el caso, los viejos fantasmas de la leyenda negra.

Como hemos comentado antes cualquier conquista, por definición, supone una imposición y una ruptura con el modelo anterior. La historiografía ha demostrado que la conquista de América, con todas sus luces y sombras, que las hubo, constituye un episodio que, sobre todo si lo comparamos con otros modelos de conquista, fue un ejemplo de integración y mestizaje. Frente al poblamiento anglosajón, que apenas generó mestizaje y que a menudo se tradujo en el desplazamiento y exterminio de los pueblos indígenas, el modelo español pretendió la integración de la población nativa.

Las Leyes de Burgos (1512‑1513) reconocieron a los indígenas como personas libres, con alma y, por tanto, súbditos de la Corona al igual que lo eran los habitantes de Castilla. Veintinueve años después, gracias al padre Bartolomé de las Casas, las Leyes Nuevas (1542) promulgadas por Carlos V prohibieron la esclavitud indígena estableciendo un marco jurídico para las colonias basado en principios de justicia.

No alcanzo a comprender esta necesidad de someter a los españoles a una suerte de pecado original por la conquista de América, como si debiéramos pedir perdón y expiar culpas más de quinientos años después

No quiero entrar en debates de historia ficción pero igual Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, debía considerar la posibilidad de que si la historia no se hubiera desarrollado del modo que lo hizo, muy probablemente México hoy no existiría y seguramente sería otro estado más de los vecinos del norte en el que votarían a Trump.

Vuelvo a la reflexión inicial: juzgar el pasado con nuestros valores actuales y convertirlo, además, en un tribunal rara vez ayuda a iluminarlo. Conocer la verdad, sí; caer en revisionismos o presentismos, no.