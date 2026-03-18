Puente de Espinardo-Guadalupe: Nunca es tarde si la dicha llega

Si la memoria no me falla, algunos llevamos denunciando a través de La Opinión de Murcia la situación peligrosa que representa el puente que une las pedanías de Espinardo y Guadalupe hace ya algo mas de 4 años,

En los últimos meses, las voces críticas han aumentado considerablemente, lo que sin duda ha facilitado que el Ayuntamiento de Murcia actuara, aunque la competencia de su mantenimiento corresponde a la Comunidad Autónoma, tal y como figura en el informe que solicité a la propia Delegación de Gobierno, al atravesar una autovía competencia estatal.

Pero ahora lo importante es que el ayuntamiento, que ha aprobado una partida presupuestaria de 155.000 euros, ejecute cuanto antes la obra y elimine todos los puntos negros que tiene este paso elevado.

Altura vallas, ancho peatonal etc. A partir de que el puente cumpla toda la normativa en materia de seguridad, tocará hacer pedagogía sobre el peligro que conlleva cruzarlo por el andén, sobre todo con los cientos de jóvenes que cada mañana a las 8 y 14 horas al entrasalir del instituto, lo pasan dirección Guadalupe.

Dice el refrán español que nunca es tarde si la dicha llega, así que esperemos que no se produzca ninguna desgracia antes de que se solucione un problema histórico.

Hoy solo toca felicitar, sin matices, a todas las personas que han aportado un gramo de esfuerzo para eliminar una situación de peligro inminente.

Como diría el maestro Serrat: Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.