Procesión de los Querubines de Cartagena: ¿adoctrinamiento?

Los alumnos y alumnas de seis colegios privados de Cartagena han protagonizado la Procesión de los Querubines (Franciscanos, Maristas, Adoratrices, San Vicente de Paúl, Sagrado Corazón y Salesianos), dando el pistoletazo de salida a la Semana Santa en Cartagena.

Sin duda, tienen todo el derecho a mostrar públicamente su vinculación con la iglesia católica, a pesar de que vivamos en un estado aconfesional, pero el problema no surge cuando se ‘adoctrina’ en una determinada creencia, sino cuando desde la laicidad de la educación pública se convocan determinadas actuaciones y se les acusa de adoctrinamiento cuando se ejercen derechos.

¿Qué estaríamos diciendo si una docena de colegios públicos convocaran en Cartagena una manifestación por las víctimas de Gaza, con el respaldo de profesorado y las Ampas?

¿Acusaría Vox, PP y hasta la iglesia católica de adoctrinamiento si se convocara una procesión por parte de la educación pública en favor de la diversidad sexual en la adolescencia?

La Procesión de Los Querubines es simplemente el derecho de unos padres y madres a que sus hijos e hijas sean ‘utilizados’ en favor de una creencia religiosa. Pero si mañana los niños y niñas españoles musulmanes celebran un Ramadan infantil en un espacio público, espero que no pongamos el grito en el cielo o digamos que sus padres los están adoctrinando delante de nuestras narices.

Me viene a la memoria cuando un jugador de baloncesto norteamericano fichó por el Unicaja de Málaga, aterrizó en plena Semana Santa malagueña, cuando vio al Ejército (La Legión) acompañando a miles de encapuchados, se fue al hotel corriendo a esconderse; creyó que las raíces del Ku Klux Klan habían llegado hasta la capital de la costa del sol.

Bienvenida la Procesión de Los Querubines, ojalá sea un paso más para que vivamos todos en una sociedad abierta y plural. Eso nos hará mas diversos y mas asertivos.