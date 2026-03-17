Hablamos de Sanidad

Esta semana de nuevo el colectivo médico ha vuelto a convocar una huelga, su empeño en pedir un Estatuto separado para ellos, sigue envuelto en polémica, así como la reclamación de que sus horas extras coticen para la futura jubilación, cuando todos saben, sobre todo en la seguridad social, que sus pensiones no podrán ser superiores al tope máximo, y es que todos los grupos A1 de la administración pública, se jubilan y jubilarán con la pensión máxima.

Para entender mejor lo que está pasando hemos traído a este canal a dos personas que conocen la sanidad pública a la perfección.

Un alto responsable del sindicato de enfermería, mayoritario en la función pública regional gracias a su acuerdo con otras organizaciones sectoriales, me insiste en que ellos han firmado el acuerdo con el Ministerio, más aún, una de sus reclamaciones históricas, el famoso ‘solape’ –el tiempo que enfermería dedica más allá de su jornada laboral al traspaso de información diaria en las plantas de hospitales- quieren acometerla de manera inmediata, y es que quizás, en las guardias de enfermería esté la solución a las guardias de los médicos, me dice.

"Hay que erradicar las jornadas de trabajo que superen las 12 horas”, así de claro y contundente se expresa el que fuera Gerente del SMS, el doctor Asensio López.

Cuando les pregunto si es un error apostar porque el personal médico tenga un estatuto propio, ambos coinciden en señalar la importancia del papel del médico en todo proceso, pero reconocen que no hay que olvidar que todos los procesos deben ‘desarrollarse con calidad y eficiencia en una estrecha relación y colaboración con el resto del colectivo sanitario y no sanitario’.

La compatibilidad, otra de las reivindicaciones del colectivo, ambos profesionales opinan, uno firmando y ratificando el acuerdo con el Ministerio y otro dando su particular opinión, de que las jefaturas de equipos deberían llevar una dedicación exclusiva. Incluso, el Doctor López, cree que los ‘Candidatos deben presentar un proyecto, defendido públicamente y evaluado periódicamente’.

Es un clamor popular que el papel de la atención primaria es una de las asignaturas pendientes del sistema público, como bien dice el Doctor López Santiago: ‘Resulta paradójico que los médicos de familia representamos un 30% del total de médicos que desempeñan la labor en el Sistema Nacional de Salud. Cuando la cifra óptima debería ser la del 50%’

En el sindicato de enfermería, están preocupados por si el acuerdo alcanzado, donde se consiguen varios hitos importantes para este colectivo, termina no pasando el filtro del Congreso de los Diputados, ya que hay voces en los sindicatos médicos, que creen que ahora mismo lo más urgente no son sus reivindicaciones, sino parar como sea el acuerdo alcanzado con el Ministerio y la mayoría de las organizaciones sindicales.

Con datos en la mano, los profesionales sanitarios en Murcia, en comparación con el resto de las autonomías, son de los mejores pagados, me reconocen ambos profesionales, más aún, el doctor López me recuerda: ‘que el gasto público en sanidad de nuestro país es bastante inferior a los países de nuestro entorno, con unos resultados que son calificados entre los mejores de los países desarrollados’.