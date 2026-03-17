Christine de Pizan

Esta veneciana (1364-1430), educada en la corte francesa de Carlos V (su padre era consejero del rey), reivindicó la igualdad de las mujeres y su acceso a la cultura. Conviene recordarla o descubrirla cuando prima el adanismo entre algunos sectores feministas. Así lo hice de nuevo hace unos días en el Museo Arqueológico de Murcia hablando de la diversidad femenina en la Edad Media, invitada por la presidenta de Lyceum, Consuelo Ruiz, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Fue en 1975 que la ONU oficializó en este día la igualdad entre hombres y mujeres, y en España consagrada por nuestra Constitución tres años después.

Los orígenes del feminismo, digamos clásico (hay distintos movimientos, algunos radicales nacidos a finales del pasado siglo), se remontan a los aires revolucionarios franceses que proclamaban libertad e igualdad. Dos derechos inexistentes y muy restringidos cuando a principios del siglo XV Pisan publicó Le cité des dames, su obra más conocida. En la cultura cristiana occidental donde se integra esta autora la desigualdad era manifiesta, como aún hoy en países donde no se reconocen a las mujeres esos derechos universales o quedan resabios de machismo cultural.

En ese libro abogaba la autora por una ginecotopía, un espacio sólo habitado por mujeres (precedente de la habitación propia de Virginia Wolf) para defenderse de los hombres. Ciudad construida por tres damas alegóricas: la razón, la justicia y la ley, a quienes Christine interrogaba acerca de la inferioridad y subordinación que preconizaban los misóginos varones, que las tachaban de lujuriosas, desobedientes, mentirosas. Culta y conocedora del pensamiento y la diversidad femenina, tuvo conciencia de la igualdad y quiso que su obra sirviese de espejo para las mujeres: de su acceso a la cultura como defensa.

En su ciudad entraron todas las mujeres históricamente reconocidas e ilustres (bíblicas, míticas, poetas, mártires, santas, cultas…) gobernadas por la Virgen. Su voz ‘feminista’ (antes de la aparición del concepto) reivindica la continuidad de otras voces plurales en defensa de las mujeres. Y aquí estamos. Con igualdad, pero con el lastre de la violencia aumentando: 5.363 violaciones en 2025 (Ministerio del Interior) y una decena de asesinatos estos primeros meses. Un dato histórico: en Murcia en 1475 se ahorcó a Gil López por violar a una menor. ¿Qué está pasando? Hay asociaciones, manifestaciones, publicidad, financiación…

En España la mayoría masculina asume la igualdad por principio. Pero hay minoría varonil a quienes hay que quitar el velo mental. También el de las mujeres si lo tuvieran o llevaran obligadas. Educación desde la cuna. Sólo así se conciencia.

El machismo es una construcción cultural. Cultura para la igualdad y la integración. Sin denominación de origen.