Pulso político | La Región pagará la irresponsabilidad del PP

Hace unas semanas, una guerra ilegal comenzaba en Oriente Medio. Y si todas las guerras son inmorales, esta lo es doblemente al desatarse sin el amparo de la legalidad internacional. Por eso, España ha vuelto a gritar 23 años después "No a la Guerra". Las guerras cuestan vidas y eso es lo más doloroso.

En un mundo interdependiente, las consecuencias nos afectan, y en nuestro país y en la Región de Murcia el impacto comienza a recalar. La energía es el centro de las cadenas productivas y de ahí se va trasladando en cascada. Esta es la fase en la que nos encontramos tras el cierre del estrecho de Ormuz, pero hoy estamos mejor preparados para afrontar la coyuntura. Lo aprendimos tras la invasión rusa de Ucrania, que puso de manifiesto, entre otras cosas, la dependencia energética que teníamos entonces. La solución ibérica que consiguió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitió que España fuese el país de la Unión Europea que mejor y antes pudo controlar la inflación. Pero, además, los fondos europeos han servido para transitar hacia las energías renovables y la movilidad sostenible, reduciendo nuestra dependencia del petróleo. Ni en una medida ni en otra el PP estuvo a la altura de .

El concepto de autonomía estratégica apareció también entonces como una necesidad, entendida como una forma de reducir vulnerabilidades sin aislamiento ni proteccionismo. El Gobierno de España ha tenido la audacia de traducir dicho concepto a sectores tan importantes en nuestro país como la industria agroalimentaria. Así, desde hace un año, contamos con una Estrategia Nacional de Alimentación que garantiza el suministro de alimentos de forma segura, sostenible y accesible para toda la población. Energía, transición a energías renovables y garantía de suministro en las cadenas de valor. España está preparada para superar una vez más las circunstancias adversas. Y lo haremos sin dejar a nadie atrás.

Hace unas semanas, el PP tumbó el escudo social que protegía a más de 70.000 familias con el bono social eléctrico, que mantenía deducciones en el IRPF para las obras de eficiencia energética o la compra de vehículos eléctricos. También dijo no a 760 millones de euros que nos correspondían a la Región de Murcia con las entregas a cuenta. No contentos con ello, echaron abajo el control de precios en bienes esenciales que impedía abusos en el incremento de los precios como consecuencia de situaciones de emergencia. Prefirieron que la gente quede indefensa ante la especulación y las conductas sátrapas antes que arrimar el hombro. Ahora exigen medidas que ya podrían estar en marcha.

El Gobierno de España va a lanzar un plan de respuesta integral ante los efectos de la guerra que contempla medidas específicas y coyunturales para los sectores más afectados, protegiendo al mismo tiempo a los hogares y a las familias. Y lo hará de manera seria y consensuada, lejos de las no medidas anunciadas por López Miras. Después de 30 años gobernando, la única propuesta que tienen es aplazar y fraccionar el impuesto de ir a la notaría. Y esa es la diferencia de una y de otra forma de gobernar. La de preparar un país para hacerlo más fuerte cuando vienen mal dadas, con audacia y propósito, como hace el , o vivir al día, subiendo y bajando la persiana, y así 30 años.

La irresponsabilidad y holgazanería del PP nos va a costar más sacrificio a la gente de la Región de Murcia. Por eso, les pedimos que apoyen las medidas del Gobierno de España y actúen con responsabilidad. Y que se pronuncien ante lo ilegal, ante lo inmoral, ante el dolor. Que digan "No a la Guerra".