Pulso político | López Miras se adelanta a Sánchez con medidas para proteger a familias y empresas

Por desgracia, los españoles llevamos tiempo sufriendo las consecuencias de la inoperancia de un Gobierno débil, incapaz, cercado por sus escándalos y sus propias cesiones para mantenerse en el poder. Porque cuando un solo piensa en resistir, deja de gobernar. Y lo peor de todo es que la factura resultante la tenemos que pagar entre todos.

Y esta parálisis se agrava en momentos de crisis como la que vivimos ahora con motivo del conflicto en Irán, que ya está teniendo graves consecuencias como la subida de precios en los combustibles, que no tardarán en trasladarse a los productos básicos. Se nos avecina otro incremento más de la inflación que volverá a hacerle un nuevo roto a la economía de las familias. Sin embargo, ¿cómo ha reaccionado el Gobierno de Sánchez para contener esos efectos que ya está notando el ciudadano de a pie? Como suele: creando cortinas de humo y empalagándonos con su ración de propaganda y eslóganes. Como si con corear el "no a la guerra" consiguiéramos bajar el coste de la gasolina, que la energía fuera menos cara y que los españoles tuviéramos más dinero en el bolsillo.

Aunque, claro, desde la burbuja de los despachos de La Moncloa, o desde la atalaya del delegado de Pedro Sánchez en la Región, todo parece muy fácil. Pero lo difícil es levantar la persiana cada día, mantener una explotación agrícola o sacar adelante un comercio. Lo difícil, en suma, es llenar la nevera cada semana.

Y lo peor de todo es que, mientras desde el Gobierno de Sánchez se sigue "pensando" si ayudar o no a paliar los efectos del conflicto en Irán, las familias siguen empobreciéndose, pero… el mismo Ejecutivo central se enriquece con la subida del precio de los combustibles, cuya mitad son impuestos. ¿A esto se debe también la pachorra que están mostrando? ¿Aprovechan esta nueva crisis para seguir haciendo caja con la inflación? Desde luego, el tiempo corre a favor de Hacienda, pero los españoles salen perdiendo.

Menos mal que, mientras unos se limitan a ponerse pegatinas y cantar lemas gastados, desde el Partido Popular actuamos para ayudar a las familias, que hoy viven peor que hace unas semanas; a los jóvenes, a los que se les promete futuro, pero se les entrega precariedad; a los autónomos, a los que se fríe a impuestos; o a los agricultores, a los que se castiga y maltrata.

Porque, frente a la escandalosa desidia del Gobierno de España, en la Región de Murcia el presidente Fernando López Miras no se queda de brazos cruzados y se adelanta con iniciativas para proteger a las familias y las empresas de esta nueva crisis. Durante esta legislatura, España ya ha sufrido niveles de inflación muy superiores a los de la mayoría de los países de la Unión Europea, una situación que ahora puede agravarse si no se adoptan medidas urgentes.

El Gobierno regional va a aplazar y fraccionar los tributos cedidos y otros ingresos autonómicos, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para ayudar a casi 600 empresas que puedan verse afectadas. Además, está en estudio bonificar las tasas autonómicas en sectores como la energía, el agrícola, el pesquero y las empresas exportadoras.

También se abrirán líneas de financiación para que empresas y autónomos puedan atender los costes de energía, transporte y capital de trabajo. Además, las empresas exportadoras van a poder contar con un bono temporal para afrontar los efectos de la subida de precios, y seguirán contando con el respaldo del Gobierno regional en la apertura de nuevos mercados y en el seguimiento permanente de puertos, navieras, transportistas y sectores tractores.

En el Partido Popular tenemos muy claro que día que pasa sin tomar decisiones supone un perjuicio para nuestras familias y nuestras empresas. En cambio, el Gobierno de Sánchez vuelve a demostrar que ni está ni se le espera cada vez que los españoles sufren un problema.