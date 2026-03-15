Chocolate y Ester Expósito

Horror

Un amigo me dice: "Tres canallas están manejando el mundo, invadiendo países, asesinando a hombres, mujeres y niños, sin respetar ninguna ley. Netanyahu, Putin y Trump, desprovistos de todo tipo de freno, tanto ético como religioso, o, sencillamente, ausentes del pensamiento y las ideas de cualquier ser humano que tiene conciencia de su ser y de la colectividad en la que viven, se dedican a ejercer sus terribles poderes sobre los demás sin importarles nada el Derecho Internacional o los derechos humanos. Los mueven sus intereses, económicos o políticos, y están ejerciendo su enorme fuerza militar para matar como si fueran fieras salvajes cazando en la selva". Yo respondo: "Sí".

Cruzo un jardín de Murcia

Un empleado de Ingeniería Urbana está trabajando entre las plantas. Al verme, me dice: "¿Usted es Enrique Nieto, verdad?". Le respondo que sí y él sigue hablándome: "Que sepa que yo lo leo a usted en La Opinión desde hace años. Me gustan mucho sus apuntes y lo que cuenta de lo que escucha por ahí". Charlamos un rato. Se llama Pedro. Le doy las gracias y me voy sintiendo que se me ha alegrado el día.

Quedando a desayunar

En un centro de salud, hay cola para la extracción de sangre para las analíticas. Una mujer de unos 40 años le dice a la de delante: "Aquí cerca hay un bar en el que hacen unos churros buenísimos. En cuanto salga, me voy a desayunar allí". "¿Tienen chocolate también?", pregunta la otra. "Sí que tienen", responde. "Pues entonces me voy con usted, si no le parece mal". "Pues claro que nos vamos juntas, que todo no va a ser sufrir", y se ríe la primera.

Es agradable

Esto de escribir en los periódicos es algo que está muy bien. Comencé en 1974, con Franco todavía casi vivo, así que este año es el 52º que llevo haciéndolo, y he de confesar que me ha traído grandes alegrías y apenas algún pequeño disgustillo que ya he olvidado. De los 37 años que ha cumplido La Opinión, he trabajado en estas páginas durante 35, y ya me siento dentro del inventario de la sede del periódico, junto con los ordenadores, las sillas y las mesas. Siempre he pensado que escribo por ser lector. He leído siempre tanto que parecía normal que acabara escribiendo.

Defectuosa coliflor

En la frutería del mercado, una mujer mayor le dice a la dependienta: "No me pongas esa coliflor, que está 'pansía'". (Quiere decir que las hojas que todavía lleva en el tronco están flojas, como sin fuerza, ya viejas. Y lo de "pansías" ya lo he escuchado varias veces y lo he escrito aquí. Debe ser argot murciano).

Reajuste económico

Yo, a la hora de tocar los tributos, soy más partidario de que se modifiquen por partes, por familias, es un decir. Me explico: si se baja el IVA, las cosas le cuestan más baratas a todo el mundo, a los que ganan 1.200 euros al mes y a los que ganan 3.500. O sea que veo más lógico que se vaya por partes. Un ejemplo: que se les ayude a los transportistas o a los agricultores con el carburante que necesitan para su trabajo, y a los que tienen un cochazo, aunque honradamente se lo hayan ganado, o no, no se les ayude a la hora de querer moverlo para su solaz, o para ir a su despacho a dirigir la empresa familiar.

Cambio radical

Un amigo me dice que las cocinas comienzan a estar pasadas de moda en las casas. Opina él que con un buen frigorífico y un microondas se puede vivir tranquilamente. Defiende que hay comida preparada de mucha calidad y congelados de todo tipo. "El espacio sobrante de las cocinas se le debe dar al salón para crear distintos ambientes de descanso y esparcimiento, y, a la hora de comer, se elige menú preparado disponible, buena fruta y verdura, y se deja de guisar, de asar, etc.". (Quizás sea este hombre un adelantado a su tiempo y el futuro sea el que él propone, aunque yo, este tipo de alimentación me la voy a dejar para la próxima reencarnación).

Amor

Resulta que Mbappé se ha echado novia, según publica una revista especializada en estos temas. Se trata de Ester Expósito, una chica muy guapica que salía en la serie Élite, y, al ser novios, se han ido a París unos días y han dormido en un hotel "pasando la noche con la actriz", según dice la revista. Luego ya veremos si el delantero del Madrid corre o no corre en los partidos.

Pregunta potente

Una mujer joven habla por el móvil, en la calle: "¿Tú de qué coño vas, tío...?".

Series

He terminado la serie de El joven Sherlock. Está bien y es recomendable, aunque he echado de menos más dosis del director, Guy Ritchie. He visto una de las películas de Puñales por la espalda. Es muy entretenida. Recuerda mucho las que se hicieron con las novelas de Agatha Christie, con el clásico detective que te sorprende con sus averiguaciones antes de que tú ni lo sospecharas. Y tiene la gracia de que han recogido a un grupo de actores estupendos que trabajan poco ahora, aunque fueron muy famosos en otros tiempos, como Don Johnson o Jamie Lee Curtis. Hay dos pelis más de esta serie.