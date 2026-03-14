Lo que resiste al olvido

Revisar fotos antiguas es abrir una puerta sencilla, nada pretenciosa, al pasado. Empiezas buscando una imagen concreta —esa en la que crees que tu sonrisa se parece a la de tu hija— y, sin darte cuenta, te quedas atrapada entre gestos, miradas y escenas que parecían olvidadas. Es entonces cuando la búsqueda cambia de sentido. Ya no se trata sólo de confirmar un parecido, sino de descubrir cómo, de alguna forma misteriosa y, a la vez, profundamente corriente y ordinaria el ayer vuelve, regresa, para emocionarte.

Las fotografías tienen una forma discreta de resistir al tiempo. No lo detienen —nada puede hacerlo—, pero lo desafían y enfrentan. Son pequeños fragmentos de vida que permanecen inmóviles mientras todo lo demás continúa.

Hay retratos que guardamos durante años sin mirarlos demasiado. Permanecen en una caja, en un álbum antiguo o en una carpeta olvidada. Pero un día cualquiera, casi por accidente, vuelven a aparecer. Entonces sucede algo extraño: ese trozo de papel se convierte en un inesperado retorno.

Regresamos a lugares que ya no son como eran. A casas donde el eco de las voces ha cambiado. A estíos que parecían interminables. Pero, sobre todo, regresamos a las personas. Personas que alguna vez estuvieron a nuestro lado con una naturalidad tan absoluta que jamás imaginamos que un día sólo existirían en recuerdos. Las fotografías son, así, una forma de conversación con los ausentes.

En ellas siguen estando los rostros que el tiempo ha ido borrando de nuestra memoria con una delicadeza cruel. Porque la memoria humana no es perfecta: se desgasta. Al principio recordamos con nitidez cada gesto, cada expresión, la manera exacta en que alguien sonreía o inclinaba la cabeza al escucharnos. Pero los años trabajan en silencio. Poco a poco las líneas se difuminan. La voz se vuelve menos precisa. Incluso los ojos —aquellos ojos que parecían imposibles de olvidar— empiezan a perder definición.

Entonces aparece la fotografía. Y te reconoces, tanto, en ese perfil que encuentras sentido a cada rasgo y a cada línea de tu rostro. Cada supuesta imperfección propia se vuelve perfecta en su semblante.

Las fotografías no son simples recuerdos: son pequeñas resistencias contra el olvido. Ahí está su sonrisa tal como era, el brillo particular de su mirada, la forma en que apoyaba la mano sobre tu hombro. En la imagen permanece intacta una proximidad que la vida ya no puede ofrecernos. Sabemos que esos brazos no volverán a recogernos, que no escucharemos más su risa y que sus ojos jamás volverán a mirarnos. Sin embargo, en la fotografía todo sigue ahí, suspendido en un instante donde la despedida aún no ha ocurrido.

Otras fotografías nos enfrentan a emociones diferentes. Las fotos de nuestros hijos cuando eran aún más pequeños tienen algo de reloj y algo de espejo. No sólo capturan un instante feliz; también evocan, con una mezcla de ternura y vértigo, el paso inevitable del tiempo. A veces basta mirar una imagen de hace apenas tres años para descubrir que aquellas piernas regordetas, los veranos en pañales o las primeras veces cuidadosamente inmortalizadas pertenecen a otro tiempo. Así, al volver a ellas comprendemos, quizá mejor que de cualquier otra forma, lo tremendamente rápido que crecen.

Por eso los álbumes familiares son algo más que una colección de recuerdos. Son una crónica del tiempo que pone de manifiesto cómo nosotros mismos ocupamos lugares diferentes dentro de una misma historia.

Las fotografías también conservan aquello que la imagen no puede mostrar. Tienen algo de realidad virtual. Al mirar una fotografía antigua no vemos solamente lo que aparece en el encuadre. Nuestra memoria completa lo que falta. Recordamos el olor de una casa, el perfume de alguien querido, la textura de unas manos que nos acariciaban el pelo o el calor de un abrazo que entonces resultaba cotidiano.

Mirarlas puede doler un poco. Pero ese dolor es también una forma de gratitud. Significa confirmar que aquello existió.

Las fotografías nos recuerdan algo fundamental: la vida está hecha de instantes que pasan sin avisar que se convertirán en memoria. Quizá por eso seguimos tomando fotos. No sólo por registrar lo que vemos, sino por proteger lo que amamos de la desaparición completa. Cada fotografía es una pequeña promesa hacia el futuro: la promesa de que, cuando el tiempo haya cambiado muchas cosas, todavía podremos volver a ese segundo preciso donde alguien reía, alguien miraba a la cámara, alguien estaba vivo —o apenas empezaba a vivir— a nuestro lado.

Mientras exista una fotografía, ese instante no habrá desaparecido del todo. Habrá quedado guardado esperando que lo miremos de nuevo.