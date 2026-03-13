El Cine Rex es el menor de nuestros problemas

Que el histórico Rex se convierta en una sala de fiestas con tragaperras, con exposiciones de pintura temporales o que venga a culminar que el grupo Orenes convierta la Calle Correos en su particular Milla de Oro (restaurantes, hospedaje y ahora una sala de fiestas) donde se ofrezca el servicio completo a un día de consumo total, es el menor de los problemas de una región, que ha convertido las Casas de Apuestas en uno de sus mayores símbolos de progreso y modernización.

Hemos normalizado tener Casas de Apuestas en las puertas de nuestros colegios e institutos, ver a chavales jóvenes, la mayoría de ellos víctimas del fracaso y el abandono escolar, donde seguimos siendo líderes nacionales junto al número de Casas de Apuestas por cada cien mil habitantes, y lo peor es que no existe la mas mínima política pública para afrontar uno de nuestros mayores fracasos como sociedad.

Si se hubiera escrito en los medios de comunicación la mitad de lo que se ha dedicado al Cine Rex a visibilizar la dramática situación que viven miles de familias murcianas por la adicción al juego de jóvenes que han encontrado en estos espacios su jardín privado, seguramente los datos educativos serían otros bien distintos.

La gente apenas va al cine, las plataformas y las redes sociales son ahora el Ágora donde se dan cita millones de jóvenes que siguen ahí sus series o películas favoritas, en cambio, los Bingos, germen de las actuales Casas de Apuestas siguen creciendo bajo nuestras ventanas y balcones como champiñones y setas, y ante eso, nuestros responsables regionales y municipales se enorgullecen de que una empresa como el Grupo Orenes, se le permita abrir el desfile del Entierro de la Sardina, financie y lidere eventos de carácter social y ahora se le felicite por adquirir el Cine Rex.

El periodista Ángel Montiel lo califica como el "impuesto revolucionario" que ha de pagar esta empresa para su lavado de imagen, y no le falta razón, pero yo cambiaría ahora mismo convertir el Cine Rex en una sucursal de Odisseo a cambio de que desaparezcan las decenas de Casas de Apuestas de las puertas de nuestros centros educativos.

Lideres en fracaso escolar, obesidad infantil, menor porcentaje de jóvenes con estudios universitarios, precariedad laboral, menores salarios, mayor brecha salarial, y donde mas Casas de Apuestas hay por número de habitantes en Europa.

¿De verdad que convertir el Cine Rex es un centro lúdico es un problema?

El Cine Rex es cierto que forma parte de nuestra memoria reciente, pero las Casas de Apuestas empiezan a ser parte de nuestra enfermedad mental.