Cuando el cansancio emocional se torna protesta

El médico es el pilar de la salud pública, entrenado para curar y para silenciar su propio dolor emocional. Las huelgas autonómica y nacional indefinida convocadas a partir del 16 de febrero no son sólo una disputa laboral sobre un documento; es la manifestación pública y colectiva de un agotamiento emocional que la totalidad de la profesión ya no puede contener.

La huelga es la fiebre de una enfermedad sistémica y el termómetro que la mide es el sacrificio personal y la frustración acumulada de los facultativos.

Para el médico, la huelga no es una decisión fácil ni deseada. El juramento hipocrático y el instinto profesional chocan directamente con la necesidad de defender unas condiciones que garanticen, a largo plazo, la supervivencia de una sanidad pública de calidad y con garantías.

Es una forma de decir «no puedo más», buscando la esperanza de un cambio necesario y ya impostergable, pero implica el duelo por las citas y procedimientos retrasados.

El médico que secunda la huelga tiene unos servicios mínimos, sintiendo la doble presión de protestar y, a la vez, garantizar que ningún paciente grave quede desatendido. Porque nos formamos para cuidar a la sociedad, no para estar obligados a reclamar dignidad. Porque no queremos que el paciente tenga que pagar parte de una deuda que corresponde a las administraciones por su mala o nula gestión sanitaria.

Las manifestaciones en las calles, en las que miles de facultativos se han reunido desde enero de 2025, sirven como un poderoso mecanismo de descarga emocional, ya que el sufrimiento individual se convierte en una causa colectiva, mitigando la sensación de sentirse solo. También son reflejo de que la profesión está unida y decidida en contra de más maltrato profesional.

Reclamar un estatuto propio del médico es, en esencia, reclamar lo justo, lo adecuado y lo oportuno para el ejercicio de la profesión. El médico está pidiendo que se reconozcan sus largas horas de formación y trabajo, su especialización y, sobre todo, la responsabilidad y la inmensa carga emocional que conlleva su trabajo diario y que no comparte con ninguna otra profesión.

La huelga indefinida de los médicos es, por lo tanto, necesaria. Es la prueba de que el ser humano que hay detrás de cada profesional ha llegado a su límite y que el único camino viable para preservar la salud del sistema es, primero, proteger la salud y la dignidad emocional de quienes lo sostienen. Porque si los médicos trabajamos en un entorno precario, no podremos atender las necesidades del paciente con la calidad requerida.

Acompáñame, compañero médico, a defender a la profesión, a la Sanidad y a nuestros pacientes.