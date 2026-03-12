Llegó marzo, el mes en que la prensa, la televisión, la radio, las redes sociales se tiñen de violeta. Todos los días de marzo, o casi todos, tenemos información sobre la brecha salarial o las conquistas feministas; se emiten películas cuyas protagonistas son pioneras, empoderadas e inspiradoras. Los diferentes colectivos feministas, partidos políticos y sindicatos organizan actividades para celebrar lo que el feminismo ha conseguido y para concienciar a la ciudadanía de los muchos retos que todavía nos esperan; abundan los discursos institucionales sobre las mujeres, con opiniones muy diferentes, pero casi todos interesados en nuestra lucha; estamos en campaña.

Por una parte, y cuando nos sentimos optimistas, al mirar al pasado vemos que los avances han sido muchos; las mujeres hoy somos más libres para decidir, estudiar o trabajar, porque tenemos más derechos; hay más leyes que nos protegen de las múltiples formas de violencia, aunque no siempre se cumplan y, por lo general, nuestra labor está más y mejor reconocida en casi todos los ámbitos.

En marzo, es cuando más recordamos que lo que se ha conseguido ha sido gracias a las mujeres que en el pasado no se conformaron con las condiciones de vida que los hombres les habían asignado; mujeres que lucharon incansablemente por la libertad y la igualdad, e incluso arriesgaron o dieron su vida por la mejora de las condiciones de vida en el trabajo o por obtener el derecho al voto y poder ser partícipes de las decisiones que como ciudadanas les correspondían, como elegir a quienes se suponía debían representarlas y protegerlas.

Hagamos historia. Aunque, durante la Revolución Francesa la cuestión del voto femenino ni siquiera fuese planteada, las mujeres revolucionarias ocuparon el espacio público y se comportaron como ciudadanas, por poco tiempo, desgraciadamente. Aun así, gracias a ellas, se mantuvo el debate sobre la diferencia de sexos y ellas fueron el origen del movimiento de emancipación y del sufragista de la época contemporánea. Igualdad, Libertad y Fraternidad sigue siendo hoy una utopía necesaria

Fue en el marco de la Revolución Industrial cuando esta lucha se centró en los derechos laborales y las mujeres abandonaron sus puestos de trabajo y salieron a la calle para reclamar mejores condiciones en las fábricas. Todos los estudios ven el origen del 8M en los acontecimientos que sucedieron en la segunda mitad del siglo XIX.

Fue un 8 de marzo de 1857 cuando las trabajadoras de una empresa textil de Nueva York protagonizaron una marcha, a la que se sumaron otras 40.000 costureras para protestar por las condiciones inhumanas de trabajo, sueldos muy inferiores a sus compañeros varones y jornadas de más de 12 horas. También en marzo, diez años más tarde, las planchadoras de la ciudad de Troy en Nueva York iniciaron una huelga que duraría tres meses, tras los cuales volverían a sus puestos sin haber conseguido ninguna de las mejoras. A estas primeras protestas habría que añadir muchas más, en Estados Unidos y en Europa, pero, desgraciadamente, la más conocida tuvo lugar en 1911, también en marzo. Hablamos del incendio en una fábrica que causó la muerte de 146 trabajadoras. Un año antes, estas mismas trabajadoras, habían organizado una huelga, sin éxito, para pedir mejores condiciones laborales. Era una fábrica clandestina, donde mujeres, en su mayoría inmigrantes, trabajaban como esclavas y a puerta cerrada. Esta tragedia marcó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hoy de las Mujeres.

La historia de las mujeres es la historia de la humanidad, con avances y retrocesos. ¿Estamos en una época de involución? No sería la primera vez; la tesis de que los avances del feminismo desatan una reacción, ha sido planteada a menudo. Por ejemplo, en los últimos 3 años, el número de mujeres que ocupan puestos directivos se ha reducido 10 puntos: ha pasado de 28%, en 2023, a 18,5%, en 2026 (Noticias de la Sexta). Algunas de estas mujeres directivas, siguen sintiendo el síndrome del impostor, aunque a su vez vean natural y lógico ocupar esos puestos debido a que tienen las competencias y la experiencia para hacerlo. Los discursos que defienden que la diversidad no es rentable influyen sobre las empresas, que dejan de apostar por políticas de igualdad, que se supone, son de obligado cumplimiento.

Por otra parte, las mujeres seguimos sufriendo precariedad laboral; persiste la brecha salarial y la división sexual del trabajo; ambas muy relacionadas.

Pero, quizás, el enemigo a nivel planetario, que ha servido para legitimar la marginación de las mujeres y el dominio del hombre es el discurso misógino; esas ideas comunes que se han mantenido a lo largo de los siglos. El odio hacia las mujeres es el más largo de la historia y cada avance hacia la igualdad provoca el rebrote de la misoginia, sin embargo, estos discursos de odio, negacionistas o que cuestionan los avances democráticos, paradójicamente, no tienen la consideración de delitos de odio.

Y llegó el 8M; día en el que se celebran los enormes esfuerzos que han hecho las mujeres de todo el mundo para construir un futuro más igualitario y en el que debemos exigir una igualdad real y efectiva; tenemos que seguir denunciando las violencias sexuales, exigir una educación sexual y el derecho al aborto en hospitales de la sanidad pública; queremos una justicia que nos crea y un estado que nos proteja. Finalmente, no olvidamos a las mujeres que han sufrido y están sufriendo algún tipo de violencia, en conflictos bélicos, genocidios y en los países donde persisten restricciones a la libertad y leyes que limitan los derechos fundamentales de las mujeres.

En nuestra mano está conseguir frenar a quienes intentan que demos un paso atrás en nuestros derechos, conseguidos tras una lucha interminable de siglos.

¡Que viva la lucha de las mujeres!