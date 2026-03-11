La ‘maldita’ memoria democrática

España sigue empeñada en sufrir Alzheimer democrático, seguimos siendo los primos de Dory, aquel pez que carecía de memoria.

Si ya nos hemos olvidado de las miserias y mentiras de Mazón como colectivo, si hasta el genocidio de Gaza y Cisjordania, donde siguen muriendo, malviviendo y sufriendo la barbarie israelí, hasta la pelea de aquellas mujeres andaluzas por la peor gestión pública que se recuerda en la sanidad pública, no solo en Andalucía, sino en España, del cribado del cáncer de mama, es lógico que algunos quieran seguir echando paladas de tierra y desmemoriar a los miles de muertos que aun yacen en nuestras cunetas.

La memoria es la única herramienta que te desnuda frente al espejo, la que te enfrenta a tus vísceras y tus miedos, la que te pone en el centro del escenario de la decencia, y por eso, porque queremos seguir escondiéndonos en nuestras cuevas y pasadizos secretos que tenemos en nuestras cabezas, es por lo que no queremos levantar alfombras, abrir ventanas y destruir a quienes avalaron con sus decisiones la vida de miles de familias.

La maldita memoria, es la única que nos puede hacer llegar a hacer las paces con el pasado, seguir empeñados en seguir viviendo con la nariz tapada, los ojos cerrados y el corazón sucio y lleno de pelos, es hacernos daños como sociedad, pero sobre todo, nos hace peores personas.

Escucho que en Mallorca han aprobado volver a enterrar la memoria y sus muertos cuando estaban desenterrándolos, que nuestros vecinos de las Baleares siguen la estela de Valencia, Castilla la Vieja y Aragón, y que en Murcia, volvamos a votar en contra (PP y VOX) para retirar los vestigios de la simbología franquista, no nos hace ser más respetuosos con nuestra propia historia, sino todo lo contrario, enviamos a las nuevas generaciones un mensaje de complicidad con quienes defendían una dictadura, aquella que esquilmaba derechos, detenía a todo aquel que vestía de colores o apaleaba a quien preguntaba por una urna.

Una lástima que junto a las matemáticas, la física y la química, la lengua, la literatura, los idiomas, la música, informática y la Geografía e Historia, no hubiera una asignatura de memoria democrática.

Nos llevaría a empezar a conjugar el futuro pluscuamperfecto con el pretérito perfecto compuesto de los verbos amar, odiar, pensar, perdonar y compartir.