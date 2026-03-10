El trastorno obsesivo-compulsivo del Gobierno regional con Sánchez

Como muestra un botón: de los últimos trece artículos que cada lunes el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional escribe en este mismo diario, doce llevan en el título la palabra ‘Sánchez’ o ‘Sanchismo’.

Reconozco que me gustaría que quien tiene la responsabilidad en el templo de la palabra del primer partido en número de diputados, en vez de dedicar horas y horas a insultar, menospreciar, ridiculizar y, sobre todo, culpabilizar de que seamos líderes de casas de apuestas en Europa por cada cien mil habitantes; que tengamos los peores datos de fracaso y abandono escolar de España; un alto porcentaje de población infantil en riesgo por obesidad; un un tercio de la población regional en riesgo de exclusión social: una brecha salarial entre mujeres y hombres de las más altas; y un índice de estudios superiores de los más bajos de este país, dedicara sus artículos a explicar sus programas y sus actuaciones para que dejemos de ser una Región tutelada y fija discontinua en el vagón de cola de España.

Si aparecen datos favorables de empleo es gracias a las políticas regionales dirigidas por López Miras, en cambio, si dos meses seguidos baja la creación de empleo y sube el paro, es por culpa de la política económica de Pedro Sánchez.

Si no tenemos una más justa financiación autonómica, es por culpa de Sánchez, en cambio, cuando Mariano Rajoy —que durante cuatro años obtuvo una mayoría absoluta brutal, y no hizo absolutamente nada por su reforma— no solo perdemos la memoria, sino también la autoridad moral para exigir ahora cambios.

Llevamos treinta años alertando de que el Tajo – Segura lo quieren cerrar los socialistas, en cambio, cuando durante años la ex ministra Tejerina (PP) no solo no enviaba una gota de agua a nuestra tierra, sino que ni tan siquiera visitó la Región durante su mandato, no solo no hacíamos ruido, sino que se guardaron las banderas y las pancartas en el Scrats.

Ponemos cada mañana a parir al Gobierno de España con su presidente a la cabeza, al mismo tiempo que pedimos que nos envíen la Agencia Espacial, la Agencia de la Salud o cualquier otra ocurrencia, y si no nos la dan, no es porque no tengamos méritos o nuestra capacidad de liderazgo en Madrid sea entre marginal y anecdótica, sino por culpa de un Gobierno social comunista.

Dentro de unos días se inaugurará el nudo de la autovía de Andalucía con la autovía de Caravaca y Alcantarilla, una obra millonaria, el AVE llegó a Murcia soterrado gracias a la movilización ciudadana, la inversión del estado en Murcia, incluido el Mar Menor, alcanza cifras multimillonarias, y lo único que se nos ocurre es decir que Sánchez no invierte lo suficiente en la Región.

Me gustaría que empezáramos a encender luces y no seguir apagándolas, que quien tiene la responsabilidad de poner sobre el escenario propuestas que mejoren nuestras vidas no se dedique a esparcir cizañas y medias verdades, y dejemos definitivamente el trabajo de plañideras para la historia. Los expertos tienen un nombre para esto: TOC.