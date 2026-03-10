Lluvia en El Mojón: la región se queda aislada

Pocas regiones en España pueden presumir de tener una isla intermitente, lo de El Mojón es para que apareciera en el libro Guinness de los récords. El cambio climático se ha empeñado en que los vecinos de este rincón tengan que empezar a pensar muy seriamente en independizarse de una región que lleva años ninguneándole inversiones.

A este ritmo, en pocos años, con la subida del nivel del mar como consecuencia del deshielo de los polos por el calentamiento terráqueo, vamos a convertirnos en una especie de archipiélago murciano, con pateras reconvertidas en góndolas marmeronenses, paseando unas por la orilla de la laguna salada, y otras llevándote a aquel apartamento que compraste al final de La Manga pensando que sería tu retiro cuando te jubilaras.

Si a esto le sumas que tenemos un aeropuerto reconvertido en una pecera, otro, el de Corvera, que hay días que da yuyu pasear por sus instalaciones, hay incluso quien jura haber visto el fantasma del ingeniero Juan de la Cierva por su terminal deambulando como alma en pena buscando su nombre en la terminal de entradas o llegadas, el resultado es que cuanto antes creemos la provincia de Cartagena, antes le podremos echar la culpa de todo ello a los separatistas cartageneros.

Y es que esta región está cambiando a pasos agigantados, y no solo geográficamente, sino social y hasta políticamente.

A Antelo le ha dado un aire y se ha pasado al lado oscuro de la izquierda, pidiendo que el líder de VOX se elija en una Asamblea, al mas puro estilo 15M, ya no se acuerda cuando él era el designado por Abascal sin contar con nadie, pero peor es lo de su ex compañero Gestoso y su novia, ‘si el presidente coloca a su hermano, porqué yo no voy a colocar a mi compañera “ se habrá dicho mientras se mira el ombligo, y eso que todavía no han tocado poder.

Que el grupo mixto de la Asamblea Regional lo configuren una mujer comprometida hasta la médula con Unidas Podemos, un alto cargo de Izquierda Unida y el ex presidente de VOX, es la prueba del algodón de que esta Región lo aguanta todo, hasta que El Mojón se declarara República Independiente Mojonera.