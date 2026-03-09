La Región de Murcia en el contexto turístico nacional

Mapa en el que se recogen los porcentajes por Comunidades y Ciudades autónomas de los turistas internacionales que han recibido en 2025 sobre el total nacional, así como el porcentaje de su población. / Jesús de Covadonga Martínez Carrión

El INE publicaba el pasado 3 de febrero la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), con el total de turistas internacionales llegados a España en 2025, que ha sido de 96.770.515, con un crecimiento del 3,20% sobre 2024.

En el mapa hemos recogido los porcentajes sobre el total nacional del total de turistas internacionales y de la población en cada comunidad autónoma: en azul oscuro las que superan el 16,00% del total de turistas llegados a España; en azul claro las que superan el 14,00%; en verde las que superan el 9,00%; en granate las que superan el 2,00%; en rojo las que superan el 1,00%; y en color amarillo las que están por debajo.

Cataluña, con 20.055.316 turistas internacionales (el 20,72% del total nacional), lidera el ranking; le siguen Baleares, con 15.708.921 (el 16,23% del total nacional); Canarias, con 15.691.444 (el 16,21%); Andalucía, con 14.466.171 turistas internacionales, que se sitúa en el 14,95% del total nacional; y la Comunidad Valenciana, con 14.422.659 turistas internacionales, en el 14,90%. A gran distancia, y con 9.111.879 turistas y el 9,41% del total nacional, se sitúa Madrid.

El mapa muestra la ruptura que supone la Región de Murcia en la continuidad del turismo en el Arco Mediterráneo Español, aunque es una realidad que la Región está creciendo en turistas internacionales: en 2025 lo ha hecho en 6,46%, el doble que la media nacional, habiendo recibido 1.218.056 turistas internacionales; pero el porcentaje sobre el total nacional es muy bajo, solo el 1,26%, un porcentaje muy lejano de su situación y potencialidad.

Según los datos publicados por el INE, entre el año 2022 y el año 2025 el crecimiento del turismo en la Región ha sido muy importante. El informe publicado el pasado 24 de enero sobre la Coyuntura Turística Hotelera recoge los últimos datos del turismo que ha pasado por los hoteles y nos permite constatar la evolución turística de Alicante, Almería y Murcia.

En plazas hoteleras, en el año 2025, Almería cuenta con 44.218, que representan el 3,73% del total nacional; Alicante con 72.481 plazas, que representan el 6,01% del total nacional; y la Región de Murcia con 22.864 plazas, el 1,92% del total nacional.

El total de viajeros que ha venido a los hoteles de la Región en 2025 ha sido de 1.540.000, el 1,28% del total nacional. Almería ha recibido 1.567.000, el 1,30% sobre el total nacional, mientras que Alicante ha contado con 5.060.000, el 4,22% del total nacional. De ellos, los residentes en España han sido 1.178.000, el 2,13% del total nacional, y los residentes en el extranjero 362.000, el 0,58% del total nacional.

El total de pernoctaciones en los hoteles de la Región ha sido de 3.559.000, el 0,97% del total nacional; Almería ha contado con 5.280.000, el 1,43%; y Alicante con 19.180.000 de pernoctaciones, el 5,18% del total nacional.

Al analizar por separado las pernoctaciones de nacionales y extranjeros, el total de viajeros residentes en España que han venido a los hoteles de la Región ha sido de 2.516.000, el 2,03% del total nacional; en Almería el porcentaje ha sido del 3,05% y en Alicante del 6,08% del total nacional.

Mientras que los residentes en el extranjero que han venido a los hoteles de la Región han sido 1.043.000 (133.000 pernoctaciones más que en 2024), el 0,42% del total nacional. Almería se sitúa en el 0,60% del total nacional y Alicante en el 4,62%.

La Región cuenta con enormes ventajas por aprovechar: historia y presente en Cartagena; las playas desde San Pedro y La Manga hasta Águilas; Lorca; la Ciudad Santa de CaravacaJumilla-Yecla; la ciudad de Murcia; y el turismo de salud en ArchenaFortuna.

Los palacios de congresos de Cartagena, Lorca y Murcia, para su pleno desarrollo, necesitan contar con plazas hoteleras. Para conseguirlo es preciso un plan consensuado con los grandes operadores turísticos y, singularmente, con los hoteleros, que conlleve mejoras tanto en los volúmenes como en su priorización, reducir drásticamente la burocracia y la reducción del noventa por ciento en las tasas municipales y fiscales. Impulsar la construcción de hoteles es absolutamente necesario; por ello, alcanzar un acuerdo para concluir el actual hotel en estructura en la avenida de Miguel Induráin sería muy necesario.

Es evidente que las actuaciones que está llevando adelante la Consejería de Turismo están consiguiendo un importante crecimiento y conocimiento de la Región como destino turístico, pero también es evidente que sin hoteles es imposible poner en valor todas las potencialidades con las que cuenta. El acuerdo es necesario; seguir retrasándolo es seguir perdiendo oportunidades que jamás se recuperan. Los cuadros los tiene a su disposición en www.angelmartinez.es.