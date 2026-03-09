Pulso político: Frente al postureo de Sánchez, el compromiso de López Miras con la igualdad real

Ayer celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una fecha que debe servir para reflexionar sobre qué modelo de igualdad queremos y qué resultados estamos obteniendo. En los últimos años, en España hemos asistido a una forma de hacer política en la que el feminismo ha sido utilizado como herramienta de confrontación. El Gobierno de Pedro Sánchez convirtió la igualdad en una bandera partidista, y lo hizo muchas veces sin el rigor necesario.

El ejemplo más evidente fue la ley del "solo sí es sí", impulsada en su día por Podemos con el respaldo del PSOE: una norma que, por una deficiente técnica legislativa, acabó provocando rebajas de condena a agresores sexuales. También ha sido especialmente lamentable el escándalo de los fallos de las pulseras antimaltrato, que dejaron a víctimas de violencia de género a merced de sus maltratadores y sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad política.

Además, la igualdad exige coherencia y ejemplaridad. No se debería reaccionar con ambigüedad o tibieza ante casos de acoso o comportamientos impropios cuando afectan a militantes de tu partido. No se puede convertir la igualdad en una bandera moral y, al mismo tiempo, aplicar criterios distintos según quién sea el señalado. La defensa de la dignidad de las mujeres no puede depender del carné ni del interés partidista.

Pero, frente a ese modelo de imposición ideológica y de doble rasero, en la Región de Murcia hemos optado por otra vía: serena, responsable y pegada al terreno. Aquí no hemos enfrentado a mujeres contra hombres, ni a unas mujeres contra otras. No hemos dividido a la sociedad entre buenos y malos en función de una etiqueta. Simple y llanamente, hemos apostado por políticas útiles.

Porque la igualdad real no se mide en declaraciones grandilocuentes, sino en resultados: en cuántas mujeres emprenden y consolidan su negocio; en cuántas pueden conciliar sin renunciar a su carrera; en cuántas encuentran oportunidades en el ámbito rural. En definitiva, en cuántas mujeres transforman realmente su vida y la de los demás.

Porque mientras el Gobierno de Sánchez aumentaba estructuras, ministerios y gasto político sin resolver problemas estructurales, en la Región de Murcia hemos hecho algo mucho más eficaz: trabajar con los ayuntamientos, las asociaciones, el tejido social y las propias mujeres para diseñar políticas desde abajo, no desde un ministerio simbólico que muchas veces ha estado más centrado en el titular y el despilfarro político que en la solución.

Una nueva muestra del compromiso del Partido Popular con la dignidad, la libertad y la igualdad real de todas las mujeres es el programa "Mamá Re-Activa", anunciado por el presidente Fernando López Miras, que busca facilitar que las mujeres que han sido madres puedan desarrollar su proyecto profesional.

En concreto, el Gobierno regional ofrecerá una nueva línea de financiación y un aval del 100% a aquellas mujeres que, después de haber sido madres y haber estado un tiempo cuidando a sus hijos, quieren retomar su actividad y montar una empresa, ser emprendedoras o ser autónomas.

Esta iniciativa pionera incluye diferentes medidas dirigidas a ofrecer acompañamiento y apoyo económico a las mujeres que desean reincorporarse al trabajo tras la maternidad o después de un periodo de inactividad por cuidado de hijos menores de edad. Proporcionará un apoyo especializado para la actualización profesional, con el objetivo de que las mujeres interesadas puedan adquirir nuevas aptitudes y conocimientos acordes con las tendencias actuales del mercado laboral.

Porque tenemos claro que hombres y mujeres deben contar con los mismos derechos, las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento. Porque nuestra manera de entender la igualdad se basa en la integración, no en la confrontación; en la libertad, no en la tutela; en el mérito y el esfuerzo, no en la etiqueta ideológica.

La sociedad está cansada de la política del ruido y del postureo. Lo que reclama es claridad, coherencia y resultados medibles, como los que ofrecen las políticas del presidente Fernando López Miras: serias y plenamente comprometidas con la igualdad real.