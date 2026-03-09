Pulso Político: Más feminismo para cambiarlo todo

Sin duda, uno de los termómetros que mejor mide los avances sociales es el de los progresos en materia de igualdad entre hombres y mujeres; avances que pueden detectarse, entre otros muchos parámetros nada desdeñables, en el reparto del tiempo dedicado a los cuidados, en las condiciones laborales de las mujeres, en la existencia de una brecha salarial de género y en los avances en la lucha contra la violencia de género.

El tiempo dedicado a los cuidados y a las tareas del hogar representa el primer gran escollo para avanzar en igualdad. El 87% de la población inactiva en la Región de Murcia —población que no trabaja ni busca empleo— que se dedica a las "labores del hogar" son mujeres y solo el 13% hombres (INE). Esta población representa en nuestra región el 25,2% del total de la población inactiva ( 2025), por el 19,4% a nivel estatal.

Hablamos de casi 113.000 mujeres —frente a 17.158 hombres— que durante 2025 "optaron" por autoexcluirse del mundo laboral para dedicar su tiempo íntegramente a los cuidados familiares y del hogar.

Otro tanto ocurre en la contratación. De los 101.846 contratos indefinidos a jornada completa que se firmaron en la Región de Murcia durante 2025, el 79% fueron para hombres por solo el 21% para mujeres. De igual manera, el 60% de la contratación indefinida a jornada parcial correspondió a mujeres y el 40% a hombres. En general, la contratación indefinida en todas sus modalidades, que en la región ha pasado del 6% en 2018 al 55% en 2025, refleja una brecha de género de treinta puntos porcentuales: 65% - 35% a favor de los hombres.

Es también indudable que detrás de estas diferencias estadísticas hay una realidad que las condiciona y determina: el hecho de que el tiempo de los cuidados sigue asignado, dentro de la concepción patriarcal de nuestra sociedad, casi en su totalidad a las mujeres.

La consecuencia inmediata y directa de toda esta situación es la persistente brecha salarial de género, en la que nuestra región ocupa el poco honroso puesto de ser la tercera comunidad autónoma con mayor diferencia porcentual entre los salarios de hombres y mujeres, tras Navarra y Asturias. Un 19,15% si consideramos cuánto cobran más los hombres que las mujeres —5.324 euros anuales— y un 23,7% si consideramos cuánto debería incrementarse el salario medio de las mujeres para alcanzar el de los hombres. En este último caso, nuestra región asciende un puesto más, hasta el segundo lugar entre las comunidades autónomas con mayor diferencia, solo por detrás de .

En el ámbito de la violencia sobre las mujeres, los datos de la Región de Murcia reflejan una persistencia insoportable, con un repunte importante tras la pandemia de la covid que ha escalado desde las 6.130 denuncias registradas en 2020 por violencia de género en los juzgados de nuestra región, hasta las más de 8.000 de 2024, cifra que seguramente se repetirá en la estadística global de 2025, a tenor de los datos de los tres primeros trimestres. Todo ello sin olvidar los asesinatos de Ginesa y Ainhoa en septiembre y octubre de dicho año, respectivamente.

En este contexto, el Gobierno regional del PP reniega de los instrumentos a su alcance para impulsar políticas feministas y asume los postulados discursivos de la ultraderecha, negándose al desarrollo y cumplimiento de la Ley 7/2007 para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, y retrayéndose presupuestariamente a medida que el Gobierno central le transfiere más fondos. Así, mientras la CARM mantiene el mismo presupuesto con fondos propios —685.000 euros desde 2018— en el programa presupuestario 323B de Igualdad, el Estado ha incrementado su aportación al mismo de 907.000 euros en dicho año, a 6,5 millones en 2025.

No es el camino, Fernando. Ante el fascismo, más feminismo; ante la guerra, más feminismo; y ante la desigualdad, más feminismo.