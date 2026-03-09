Pulso político: Ahora más feminismo que nunca

Defender la igualdad es defender la libertad, la democracia y la justicia social. Este 8 de marzo hemos salido a las calles a visibilizar ese compromiso y a reivindicar que, pese a todos los logros conseguidos, aún queda mucho camino por andar hasta conseguir la igualdad plena y real entre hombres y mujeres en este país. Y en esta Región.

Vivimos un momento convulso. La derecha y la ultraderecha cuestionan los avances conseguidos, niegan la violencia de género y atacan las políticas de igualdad. Cada paso atrás en igualdad es un golpe contra la democracia; por eso, es más necesario que nunca reafirmar nuestro compromiso con el feminismo, con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y con la garantía de su plena autonomía.

Son precisamente las mujeres de la Región de Murcia las que sufren en primera persona las consecuencias de la falta de gestión del Gobierno de López Miras, porque cuando los servicios públicos fallan, cuando la gestión pública no llega, quienes más sufren son las mujeres, las que tienen que sacar adelante a sus hijos solas, las mujeres con discapacidad o las mujeres migrantes.

Negar la desigualdad no la elimina; lo que la elimina son las políticas públicas, las leyes y el compromiso institucional. Siempre que ha gobernado el Partido Socialista, España ha dado pasos decisivos en materia de igualdad porque creemos que una sociedad más justa solo es posible si una sociedad es igualitaria.

En los últimos años, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, hemos reforzado la igualdad salarial y los planes de igualdad en las empresas, equiparado los permisos de maternidad y paternidad hasta las 17 semanas iguales e intransferibles, incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, aprobado leyes para reforzar la protección frente a las violencias sexuales y renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Estas políticas están teniendo resultados. Hoy España cuenta con más de diez millones de mujeres trabajando, la brecha salarial estatal se encuentra en el nivel más bajo de la serie histórica y, según el Índice Europeo de Igualdad de Género, nuestro país se sitúa entre los más avanzados de la Unión Europea en materia de igualdad.

Pero no podemos caer en la complacencia. Persisten desigualdades estructurales: la brecha salarial, el techo de cristal, la feminización de la precariedad o el peso desproporcionado que siguen teniendo los cuidados en la vida de muchas mujeres.

Además, en la era digital han surgido nuevas formas de violencia machista. Las redes sociales y las plataformas digitales son hoy espacios donde se construyen referentes, relaciones y oportunidades, pero también donde muchas mujeres sufren acoso, amenazas o la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Por eso debemos reforzar la educación en igualdad, la protección de la infancia y la regulación de los entornos digitales, para que la tecnología sea una herramienta de libertad y no un espacio de violencia.

Ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en igualdad. El feminismo ahora es más necesario que nunca para hacer frente a las amenazas de involución de aquellos que quieren hacer retroceder el reloj de la Historia.

No vamos a permitir que nos arrebaten lo que tantas generaciones de mujeres han conquistado con coraje, con lucha y con valentía. Es necesario seguir alzando la voz, juntas y juntos, para llevar el feminismo a cada barrio, a cada escuela y a cada hogar, porque cuando ganan los derechos de las mujeres, gana toda la sociedad.

El Partido Socialista seguirá construyendo una sociedad donde ninguna mujer tenga miedo, donde ninguna persona sea silenciada, donde la igualdad sea real, tangible y para todas.

Seguiremos legislando, seguiremos protegiendo derechos y seguiremos avanzando hacia una sociedad más libre e igualitaria, porque cuando avanzan las mujeres, avanza la democracia.

Para quienes integramos el Partido Socialista y para quienes defienden nuestros valores progresistas, todos los días del año son 8 de marzo, especialmente en una Región como la nuestra, donde cada día vemos cómo la derecha y la ultraderecha intentan hacernos retroceder.

No lo permitiremos; seguiremos estando en el lado correcto de la Historia y luchando con valentía para una Región feminista.