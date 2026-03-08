Y Trump nos jodió la primavera

Donald Trump y Benjamin Netenhayu se han ganado el Premio Nobel de la Guerra. Narcisista y psicópata, le importa una mierda la situación de la mujer en Irán, de hecho odia el movimiento feminista y tiene claro que la mujer es simplemente un objeto de deseo y procreación. Siempre verán a estos ‘piraos’ rodeados de supremacistas blancos y trajes ajustados cuando anuncia que va a bombardear un país, aunque ello signifique asesinar a civiles, niños y niñas incluidos, en nombre de la seguridad nacional.

Al psicópata y sus pastores evangélicos, que ven en él una especie de Mesías que puede llenar sus iglesias de más fondos y necesitados, ¡cuánto daño siguen haciendo algunos pastores en nombre de la religión en la humanidad! Lo único que persigue es hacer negocio propio y de sus compinches, con el petróleo de Venezuela e Irán, y convertir las playas de Gaza y Cuba en extensiones de sus sueños húmedos como empresario turístico de alto nivel. Todo lo que no sea convertirse en el nuevo Rey Midas 3.0 le sobra, le molesta o simplemente lo aplasta.

Cuando he visto la foto de Trump sentado en la Casa Blanca, con una veintena de pastores evangelistas haciendo un semicírculo y haciéndole llegar a través de sus rezos su apoyo, es cuando realmente me he asustado y me he acojonado.

Ninguno de los allí presentes dijo ni una puñetera palabra de los niños asesinados, unos con bombas, la mayoría de hambre por el ejército israelí, que es lo mismo que decir, el ejército norteamericano. Nadie se acordó de los miles de muertos que su nuevo ‘dios’ sigue ocasionando en el mundo en su afán imperialista. Si estos pastores son el puente entre Dios y Trump, no hay duda de que Lucifer ha hecho bien su trabajo.

De momento, este tipo nos ha jodido la primavera, la gasolina está ya más cerca de los dos euros el litro que del euro, la cesta de la compra empezará de nuevo a crecer, los viajes y los hoteles experimentarán subidas brutales, sobre todo porque la demanda, ante la situación que se está viviendo en países competidores nuestros, turísticamente hablando, subirá como la espuma en España, y cuando hay demanda, automáticamente todo se dispara.

Pero si alguien piensa que al carroñero de Trump va a calmar sus ansias de sangre, petróleo y dólares durante un tiempo, se equivoca. Pregunten a cualquier psiquiatra y le dirá que estos monstruos necesitan retroalimentarse continuamente, así que Cuba ya está en la rampa de salida, volverá después a Groenlandia y que a nadie extrañe si termina declarando la emergencia nacional en su país para no convocar elecciones cuando se cumpla su mandato.

Mientras tanto, la Unión Europea sigue haciendo el ridículo por esas instituciones de dios, sin darse cuenta que para el nuevo ‘Padrino’ americano, la vieja Europa solo le vale para limpiarse el culo y para que acojamos a millones de desplazados que dejarán sus bombas y balas sin sus tierras, las cuales serán ocupadas por sus petroleras y sus Resorts Gran Hotels.

A Fidel Castro le ha salido un hermanastro, pero el problema es que este tiene dinero y balas, muchas balas, y ganas de comerse el mundo como si fuéramos una Burger Doble de Pollo con salsa, mostaza y crema de avellana.