Respeto para dejar de ver las máscaras

A veces las palabras de tanto usarlas pierden un poco su sentido y el contenido de su significado tiende a diluirse perdiendo su valor o adquiriendo uno nuevo, muy alejado del suyo propio, de manera que al final decimos de forma automática algo sin comprender su dimensión real. Otras, en cambio, es la falta de ese uso lo que las convierte en palabras muertas. El lenguaje es así, voluble y cambiante, muy dependiente de las modas o modos de quienes lo usan.

Algo así me pasa cuando escucho términos como empoderamiento, feminismoigualdadtecho de cristal…, palabras de gran contenido que hemos vaciado y su mensaje ya no llega del modo que debería. Da igual que las digas mil veces, han perdido su valor, o lo que es peor, tienen uno nuevo distorsionado.

Mirando la actualidad más cercana he llegado a la conclusión de que el abuso de poder sigue siendo el arma que más se usa contra las mujeres. De un jefe hacia su empleada, de un marido hacia su mujer, de un político hacia su compañera, de un personaje famoso hacia otro desconocido, un hecho que deriva en humillación social cuando la víctima habla, privación de libertad de expresión, miedo, alienación, lesiones físicas y psicológicas, y a veces también violación. Cada vez son más los casos de abusos de poder de hombres a mujeres pero también en el propio entorno cercano y familiar.

Todos hablamos de igualdad pero en realidad es como si no dijéramos nada, como os decía, creo que es una de esas palabras que hemos vaciado de tanto usarla. Se ha exprimido en exceso, y tan mal, que su mensaje no llega como debería porque esos mismos que la usan son los que nunca la ponen en práctica.

Pero si hay algo que florece como consecuencia general de todas esas situaciones de diferentes tipos de abuso es la ausencia total de respeto hacia el género opuesto.

Tenemos una idea equivocada o algo limitada de lo que implica el respeto.

Creemos conocer y comprender su valor pero en realidad no es así, lo llevamos hacia el tema de la educación, que también es una de sus apreciaciones, pero su significado completo va más allá: Reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos pero también el propio.

No se trata solo de ser consciente de que el otro tiene unos derechos en la sociedad sino también de reconocer la valía de la otra persona, apoyarla y estar a su lado, comprender sus necesidades, porque respetar también es escuchar.

Si tuviéramos que escribir algo así como los siete mandamientos del respeto sin duda serían:

No juzgar ideas, comportamientos o decisiones, en su lugar comprender.

Valorar, no poner en duda las capacidades ajenas.

Apoyar, no tratar de anular al otro ni exigir.

Proteger, la intimidad ajena y la identidad individual.

Tolerar, la diferencia y la diversidad.

Aceptar que no todos pensamos igual.

Empatía, usar un lenguaje amable y no agresivo.

Ahora ya no hay excusa para no ponerlo en práctica, todos conocemos el verdadero significado de esta poderosa palabra. Porque sí, las palabras tienen la capacidad de cambiar las cosas, siempre y cuando se usen correctamente, pero también de hacer mucho daño.

Cargad vuestras mochilas con todo ese respeto que todos y todas merecemos, y haced que el camino sea un poco más fácil. Quizás seas afortunado/a y el tuyo esté libre de piedras, quizás nunca hayas sentido la presión de la incomprensión, de sentir que toda tu persona no vale nada, de no tener la libertad para poder decidir sobre tu vida y que sean otros los que escriban tu historia. Ser mujer sigue sin ser fácil en tantos lugares, pero no nos olvidemos de aquellas que tenemos alrededor, pues la falta de respeto desencadena situaciones tan terribles como el maltrato, el suicidio, o la depresión.

Todo comienza cuando esa barrera se salta. En ese instante, algo se rompe dentro del otro, su mundo se vuelve oscuro y siente las miradas del resto como una constante desaprobación. Sus rostros parecen máscaras, inexpresivas pero ofensivas al mismo tiempo, y es en ese momento cuando la vida se vuelve hostil, porque las palabras hacen más daño que cualquier espada. Ese dolor provocado por la falta de respeto del otro no se olvida nunca y así, el cuerpo se va llenando de heridas hasta que al final este ya no aguanta más y desaparece en la oscuridad.

Silencioso, para no molestar; sigiloso, para no ser descubierto; insignificante, porque cree que ya no vale nada; y triste, porque se siente vacío, su cuerpo no contiene nada, solo temor.

Así es como todavía hoy se sienten muchas mujeres y niñas. No hace falta ir muy lejos, más cerca de lo que crees alguien siente la desesperación de no sentir nada y llora, llora mucho, pero no encuentra cura a ese dolor. El respeto también es entender que no todas vivimos la misma realidad ni caminamos por el mismo camino, pero todas merecemos poder hacerlo sin miedo, por eso es importante salir cada año a recordarles que continuamos aquí, por ellas y para ellas.

Quiero poder moverme sin miedo, hablar libremente sin ser interrumpida, decidir sin ser cuestionada, poder decir NO sin miedo a ser castigada y no tener que dar explicaciones por ello, elegir a quién amar y cómo hacerlo, vestir como quiera sin ser juzgada, y sentirme protegida ante la violencia.

Como mujer, como persona, como amiga y hermana, como madre y compañera, Hoy y Siempre, seguiré pidiendo RESPETO…, en lo cotidiano y en lo estructural, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en las leyes, y en las miradas.

Vivir con respeto no es un privilegio, es un derecho, y no vamos a dejar de reclamarlo.