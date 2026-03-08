Defender la Igualdad desde el ejemplo

En los últimos años he tenido la oportunidad, y la responsabilidad, de trabajar muy cerca de las personas, de escuchar historias que no aparecen en los informes y de mirar a la igualdad no como un concepto abstracto, sino como una realidad que tiene el poder de cambiar la vida cotidiana de mujeres y hombres. Desde esa experiencia, confieso que observo el momento actual con una mezcla de preocupación y determinación. La igualdad entre mujeres y hombres avanza, sí, pero también es cierto que se encuentra rodeada de nuevas amenazas, más sutiles y, a veces, más difíciles de combatir.

En materia de desigualdad, no solo inquieta lo que vemos, sino lo que empieza a dejar de verse: ese rumor de fondo que normaliza desigualdades, que cuestiona derechos o que relativiza problemas que aún están ahí. A veces tengo la sensación de que se está instalando una especie de conformismo, como si ya hubiéramos hecho suficiente y ya estuviera todo conseguido. Y es precisamente ese "ya está todo hecho" lo que más daño puede hacer en la defensa de una causa tan necesaria y en la que toda la sociedad en su conjunto debe implicarse totalmente.

No existe un territorio acotado para la desigualdad: se puede percibir en conversaciones informales, en publicaciones en las redes sociales o incluso en espacios de trabajo que no son, en apariencia, abiertamente hostiles, pero que dejan entrever algo preocupante: la idea de que trabajar por la igualdad resulta ya innecesario. Y ese es el riesgo inaceptable al que debemos plantarle cara, y más en aquellos contextos en que ciertas creencias van calando poco a poco, casi sin ruido. Ideas que cuestionan el sentido de lo que hacemos desde las instituciones para poner fin a esta lacra social, que minan la confianza de las mujeres más jóvenes que buscan su camino, y generan un clima de desconfianza donde antes había consenso.

Hay un aspecto de la desigualdad que debe preocuparnos especialmente: su capacidad para camuflarse. No siempre son grandes injusticias visibles; a veces son pequeñas renuncias diarias. Mujeres que siguen renunciando a su tiempo, otras que asumen, sin otra posibilidad de elección, la responsabilidad del cuidado de mayores o dependientes, jóvenes que viven con miedo al acoso o a la exposición no deseada en redes sociales. Las que cargan con la culpa de no llegar a todo… Siempre son ellas.

El efecto emocional que muchas mujeres soportan sin decir nada: la sensación de tener que justificar cada paso, cada éxito, cada decisión. La autocrítica desmedida. El miedo a exponerse.

La experiencia nos enseña que la igualdad no se defiende únicamente con leyes o recursos, por necesarios que sean, sino con una mirada social más consciente y comprometida, más solidaria y empática con quienes son víctimas de la desigualdad.

A esta situación, se suma otro fenómeno que contribuye a debilitar la confianza de los ciudadanos: los escándalos por conducta sexual inapropiada y acoso, protagonizados por dirigentes públicos al más alto nivel, evidenciando que el problema no es ajeno ni improbable; está ahí, y puede manifestarse incluso donde más se exige ejemplaridad.

Una crisis de valores y de respeto a la dignidad y a los derechos de las mujeres por parte de quienes deben protegerlas, velar por su integridad y esforzarse por generar confianza.

Estas situaciones deberían servir no solo para la autocrítica sino para una reformulación profunda de mecanismos internos de prevención. No se trata solo de limpiar la imagen de un partido político o de las administraciones públicas afectadas por esta inaceptable lacra social, sino de proteger a las mujeres y de reforzar un proyecto de igualdad que debe ser real, tangible y digno de confianza.

Y también de asumir que la mejor manera de defender la igualdad es a través del permanente ejemplo, pues lo alcanzado hasta ahora no está garantizado si tenemos la tentación de bajar la guardia. Y lo que hacemos hoy, desde las instituciones, desde la sociedad y desde cada persona, determina hacia dónde avanzamos o si, por el contrario, retrocedemos.

Sigo creyendo en la capacidad de transformación de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo creo porque he sido testigo de ello. He visto a mujeres de todas las edades recuperar su autonomía y empezar a soñar más alto porque alguien las apoya y les abre camino, y también a familias respirar más tranquilas cuando estas situaciones indeseadas quedan atrás.

Y por eso, debemos mirar hacia adelante, no hacia otro lado. Las amenazas a la igualdad existen, sí, pero también existe una enorme capacidad social para responder. Y eso es lo que nos mueve cada día en el Gobierno de la Región de Murcia, y lo que reiteramos firmemente en una fecha como la de hoy: la convicción de que merece la pena seguir trabajando, incluso cuando el clima no es fácil y algunos discursos tratan de desdibujar lo conseguido. Defender la igualdad es un acto de responsabilidad y de justicia que trasciende generaciones, ideologías, creencias y fronteras.