Carta de agradecimiento a nuestras abuelas: un 8 de marzo desde vuestra herencia silenciosa

Este 8 de marzo escribo a las abuelas. No solo como homenaje, sino como reconocimiento. Porque su vida, tan silenciosa e inmensa, es el verdadero cimiento del camino que hoy recorremos.

Queridas abuelas: apenas conocisteis discursos, pancartas o leyes que os nombraran. Conocisteis, en cambio, el deber sin horario, la casa que nunca descansa, el cuidado que nadie contabiliza, el esfuerzo que no se premia. Fuisteis amas de casa en una época en la que aquello no era una elección, sino una responsabilidad asumida con naturalidad y, muchas veces, sin alternativa.

Y, sin embargo, desde ese espacio aparentemente pequeño, transformasteis el mundo.

Os dedicasteis a la crianza, los cuidados, la educación y al mantenimiento de familias enteras. Muchas, aún hoy, seguís siendo un pilar fundamental de estas tareas. Sacasteis adelante hogares con una fortaleza que pocas veces se ha reconocido. Fuisteis maestras sin aula, psicólogas sin título, economistas de la escasez, guardianas de la memoria y de los afectos. Y lo hicisteis con una dignidad que hoy nos obliga a detenernos y mirar hacia atrás con infinita gratitud.

Porque, aunque no lo supierais, aunque quizás nunca os lo dijeran, vosotras abristeis la primera rendija por la que entró la luz.

Vuestras hijas e hijos crecieron bajo esa forma de entender la vida: con disciplina, sin miedos, con generosidad y con la convicción silenciosa de que la siguiente generación viviría un poco mejor. Cuidasteis sabiendo que algún día sería posible que vuestras nietas estudiaran, trabajaran, eligieran, votaran, decidieran. Sin proclamas, sin ruido, no pocas veces sin el merecido reconocimiento… pero con una altura de miras que solo poseen las mujeres que saben que la historia avanza también desde lo invisible.

Gracias a vosotras, hoy las mujeres podemos ocupar espacios que parecían reservados a otros. Gracias a vosotras, hoy reclamamos igualdad desde un lugar nuevo, conscientes de que no partimos de cero: partimos de una lucha callada. De vuestras renuncias. De vuestra constancia y de vuestro amor.

Hoy somos más quienes creemos que el talento, el esfuerzo y la dedicación, dentro y fuera del hogar, no entienden de género. Sabemos que la mayoría de las barreras que durante tanto tiempo limitaron el progreso de las mujeres son muros mentales que debemos seguir derribando con determinación y convicción. Gracias a vuestro legado, comprendemos que los avances reales se construyen desde la unidad y la cooperación, nunca desde el enfrentamiento: mujeres y hombres caminando juntos, reconociendo el valor y la dignidad de cada persona.

Tened por seguro que en el Gobierno de la Región de Murcia, comenzando por el presidente López Miras, estamos dedicados a esa tarea. Podéis confiar en que vamos a seguir trabajando para que las conquistas de las mujeres, vuestras conquistas, no tengan marcha atrás. Seguiremos trabajando para que vuestras hijas puedan conciliar y compaginar su trabajo con la familia y su vida personal. Seguiremos firmes en preservar ese legado para que vuestras nietas sean lo que quieran ser, pero sobre todo, que sigan siendo libres.

Por eso, este 8 de marzo hablo de vosotras, os hablo a vosotras. Porque sin memoria no se avanza y porque la igualdad que hoy defendemos no sería posible sin vuestro ejemplo, sin vuestra paciencia, sin vuestra forma de construir familia y sociedad desde dentro.

Vosotras, como todas las mujeres de vuestra generación, fuisteis las arquitectas de una sociedad más libre, más formada, más abierta al mundo. Fuisteis el impulso que permitió que hoy sigamos avanzando en la Región de Murcia.

A vosotras, abuelas, que nunca pedisteis nada y nos lo disteis todo: gracias.

Este 8 de marzo también es vuestro. Quizás, sobre todo, es vuestro, porque sois el pilar que sigue manteniendo unida la estructura más importante de nuestra sociedad: la familia.