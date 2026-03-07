Agua potable, alimentos, medicinas y baterías para 72 horas. ¿Ya los tienen? ¿A qué esperan? Eso es lo básico para sobrevivir, al menos, es lo que debe contener el kit de supervivencia que la Unión Europea lleva recomendándonos desde hace un año que tengamos en casa por lo que pueda pasar, aunque si disponen de más recursos, lo mejor es que se vayan comprando un búnker. Les recuerdo que por 120.000 euros tienen uno básico para cuatro, mucho más barato que la mayor parte de las casas en la Región, donde el precio medio de la vivienda oscila entre los 140.000 y los 160.000 euros, eso si se conforman con 90 metros cuadrados, sin vistas al mar ni muchos lujos cerca. Vamos, como en un búnker.

Protéjanse, que el agua, la comida, el paracetamol y las pilas lo mismo valen para una pandemia o un apagón, que para refugiarse de los misiles y los drones mortales que sobrevuelan cada vez más los cielos de este lugar llamado mundo. Quizá por eso supimos ayer que los científicos han conseguido cultivar garbanzos en un suelo con las mismas condiciones que en la Luna, aunque tengamos en cuenta que solo la hemos pisado una vez, así que, si les da por mudarse a nuestro satélite y quieren un cocidico, mejor llévenselos en botes con el arreglo de verduras, las patatas, la carne y el chorizo, o mejor, todo junto en latas, porque si no pueden respirar en el espacio, dudo que puedan cocinar.

Si quieren más detalles para sobrevivir, siempre pueden consultar los manuales de supervivencia de la UE que circulan por las redes y las noticias cada dos por tres, que para sustos ya no gana nuestro presidente Sánchez: la erupción en La Palma, la dana de Valencia, la tragedia de Adamuz, la pandemia, el apagón nacional y una guerra tras otra en la que mojarse. A ver si el gafe va a ser él. Por si acaso, hagan acopio en sus casas, al menos hasta 2027, que es cuando se cumple la legislatura y convocará elecciones. Ese es el momento en el que muchos lo dan por muerto, políticamente hablando, pero que nadie se precipite para ponerle fecha de caducidad en La Moncloa, porque para mí que ya está redactando la segunda parte de su manual de supervivencia, con nuevas lecciones y misiones mucho más sofisticadas, que no es lo mismo circular en Peugeot por los pueblos de España, que volar en Falcon por todo el planeta; ni llevar de compañeros a Koldo, Ábalos y Cerdán que codearse con los líderes del primer mundo. Digo yo que algo nuevo que contarnos habrá aprendido.

Así que dense prisa y hagan sitio en sus armarios para garrafas de agua, de aceite, de conservas, de nolotil y de baterías externas... Ya tardan.

Lo que no van a poder meter es nada que les proteja de ellos, de los que tienen nuestro presente y nuestro futuro en sus manos, los que se apropian de nuestros deseos y voluntades como si no fuésemos mayorcitos para saber lo que nos conviene. Ellos son los elegidos, y no me refiero a los resultados de las urnas. Se sienten salvadores de la humanidad, designados por vete tú a saber qué deidad para protegernos hasta de nosotros mismos, porque su inteligencia suprema les concede la sabiduría para imponer sus criterios y decisiones y lanzar misiles reales y verbales sin vergüenza ni pudor, pero sin sopesar las consecuencias, eso sí, convencidos de que sus superpoderes los mantienen alejados de la realidad de las masacres, de las bombas o de la subida de los suministros o de los alimentos.

Ellos sí que son expertos en supervivencia, bien sea porque imponen sus dictaduras inhumanas mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado, bien porque se escudan en decenas de miles de víctimas para justificar sus ataques a diestro y siniestro, cuando lo que persiguen es controlar las bolsas y bolsillos; bien porque alardean de un virtuosismo moral del que carecen en aras de un mundo de Yupi; bien porque se agarran a un sillón al que les entronaron con unas siglas de las que, ahora, les expulsan o reniegan. Siempre es por nuestro bien; el de Cartagena, de la Región, de España y del mundo. Para trabajar por nosotros y defendernos. ¡Ja!

Podemos sobrevivir a una crisis alimentaria, sanitaria o a un accidente y hasta a una guerra, pero no hay nada que hacer contra el más terrible de los males: la soberbia de tantos gobernantes que nos conducen a una inestabilidad constante y despliegan la más eficaz de las armas conocidas, el miedo.

Me preguntaba estos días un amigo quién era mejor, Trump o Sánchez. Mi respuesta es ninguno. Y no los incluyo solo a ellos. Lo que elegiría si nos dejaran y pudiéramos, no es luchar por no morir, sino pelear para que nos permitan vivir tranquilos de una vez. Claro que no a la guerra, pero, sobre todo, sí a la paz, aunque nos cueste la vida. ¡Den ejemplo! n