La ética de Diego Salinas

Diego Salinas ha anunciado su marcha de Vox por ser las actuaciones del partido contrarias a sus valores y principios. Déjenme que les ilustre sobre esos valores.

Siempre escuché un proverbio atribuido a la sabiduría árabe o china (ambas lo reconocen como suyo) que dice así: “Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo”. La frase se relaciona con la idea de que la mejor defensa es la tranquilidad y esperar a que el tiempo actúe. Hay que ser paciente, porque el tiempo siempre pone a los mentirosos y mentirosas en su lugar.

Desde hace varios días voy siguiendo una noticia un tanto irrisoria donde se comenta la destitución del presidente de Vox en Murcia. El efecto dominó llega a Cartagena y leo ojiplática al señor “Diego Salinas”; veo cómo se rasga las vestiduras aportando llantos, lamentos y sus mentiras de siempre, defendiendo como Quijote bizco la injusticia cometida con su altísimo “presi”. Tomar de la propia medicina de uno es poco agradable y mucho más si uno mismo se ha buscado las consecuencias.

Soy cartagenera, escritora y también convivo con un mieloma múltiple (cáncer de sangre) desde el año 2019. Nunca he subido imágenes mías en el hospital, nunca he dicho en las redes que soy paciente de Hematología del hospital Virgen de la Arrixaca. Sí, soy paciente, y lo digo con mucha suerte; suerte por estar aquí y disfrutar de la vida, pero también lo digo con orgullo, ya que nunca usé los medios para dar lástima, para vender más libros ni para hacer daño a nadie.

En cambio, el señor Diego Salinas, lamentablemente, pone de manifiesto el estigma que aún rodea a los pacientes oncológicos en el entorno laboral. No duda en pisar, esconder o morder si hace falta para hundirte y escalar en su propio beneficio. A pesar de mi diagnóstico, siempre he mantenido la transparencia con todo el mundo, pero si se ha de contar que convivo con un cáncer, lo más lógico es que lo cuente yo misma.

Pues bien, a Diego Salinas no se le ocurre otra cosa que hablar con el presidente (ahora relevado) y decirle que estoy enferma de cáncer, que he empeorado, y que me quite del número dos de la lista en la que participaba. En ese momento, como ahora, estaba en remisión completa y podía seguir con mis responsabilidades mientras gestionaba mi salud con discreción.

El embustero de Diego Salinas tomó la decisión unilateral de solicitar mi destitución y rebajar mi aportación al partido. El argumento utilizado fue mi condición de “paciente con cáncer de sangre”, una información que utilizó de forma sesgada y malintencionada. Lo más hiriente de este atropello es que, en el momento de mi degradación, me encontraba —y me encuentro— en remisión completa.

Resulta paradójico que, mientras la sociedad avanza en la visibilización del cáncer, algunos líderes sigan anclados en prejuicios obsoletos, considerando la enfermedad como una debilidad o una causa de invalidez profesional, incluso cuando se puede demostrar mi capacidad y los resultados médicos son favorables.

La acción de Diego Salinas y del presidente, que tapó el gravísimo incidente, define la catadura ética de ambos.