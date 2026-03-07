Caso Antelo: A Vox no te lo cargas con tirachinas

Antelo no solamente no le va a hacer daño a su ‘ex’ partido, sino que incluso la organización terminará presentándose ante sus votantes como un adalid contra la corrupción. Tiempo al tiempo.

Si los Smith, Antelo, Espinosa de los Monteros, Monasterios, Gallardos, etc., piensan que sus cabezas pueden provocar socavones en los cimientos del partido de extrema derecha, no solo se equivocan, sino que no han entendido nada de los hijos y nietos del franquismo y menos de una parte de la sociedad española.

Antelo, como siga peleando como gato panza arriba, no solo va a finalizar su carrera política en el barro que tanto le gustaba usar, sino que va a lograr embarrar a su entorno más cercano.

A Vox no lo desacreditas con cuitas internas o ‘agárrame el cubata’ que estos se van a enterar de lo que vale un peine. Antelo, al que dentro de unas semanas ya nadie se acordará de él, se equivoca, sobre todo porque en su corta y exitosa carrera política, ha dejado demasiados cadáveres en el camino, y cuando ha echado la vista atrás, se ha dado cuenta que en su autobús particular, solo había un pasajero de Cartagena que llevaba tiempo reclamando la devolución de su pasaje.

Vox es mucho más fuerte que Antelo, aunque mida dos metros, y el monstruo terminará devorándolo sin dejar rastro, que para eso, el partido de Abascal tiene sus buitres, quebrantahuesos y hasta sus hienas, que como decía aquel chiste sobre ellas, las hienas me refiero: ‘Tienen relaciones una vez al año y se alimentan de carroña, por eso no entiende que hacen todo el día riéndose las cabronas’.

Así que si alguien piensa que la crisis interna va a pasar factura a la organización, mejor que espere sentado en su portal esperando a que pase el cadáver político de Antelo, y comprobará que por no llevar, no llevará el entierro ni plañideras.

Echarle un pulso a Santiago Abascal, es como echárselo tiempos atrás al General Franco, los que se atrevían a poner en duda al puto amo, terminaban, antes en prisión, exiliados o simplemente en una cuneta, ahora expuestos en la plaza pública desnudos y desautorizados.

Que la mano dura, el sectarismo y ‘por mis cojones’ forme parte del partido VOX, debería saberlo Antelo mejor que nadie, pues ha participado de esa política interna, así que ahora salga a denunciar que está siendo objeto de una persecución por parte de su partido, es cuando menos una ironía del destino. El mismo día que saltó a la luz, aunque la tensión venía de antes cuando el propio Antelo echó a su responsable de comunicación y su chófer de un día para otro, publiqué en este mismo diario un artículo bajo el título: Antelo prueba su propia medicina. Pues eso.