Trump : La gran esperanza de Pedro Sánchez

Quien les iba a decir al binomio Feijóo / Abascal que su amigo, el déspota, chulo, narcisista, supremacista y hombre de negocios Donald Trump, puede joderles el cómodo y placentero viaje que tenían previsto realizar a La Moncloa.

Si el presidente norteamericano sigue haciendo de Pedro Sánchez su Criptonita particular en Europa, lo único que conseguirá, será despertar y movilizar a esa España que fue a votar en masa contra los ataques del 11 M o contra las mentiras de la guerra de Irak.

Ya solo le falta a Feijóo que Aznar, el presidente mas hipócrita, cínico y mentiroso que ha tenido este país (Yak-42, Metro Valencia, Prestige, atentados 11M, etc., etc.) siga saliendo a darnos lecciones de como estar en el lado correcto de la historia.

Que los grandes medios de comunicación en el mundo, estén agrandando la figura de Sánchez por abanderar la oposición al desprecio que hace Trump al derecho internacional, y no reírle las gracias a sus desventuras lunáticas e imperialistas, tiene que estar jodiendo demasiado a Alberto y a Santiago, si a ello le sumas que la Unión Europea sigue arrastrando los pies, con una Alta Representante que sigo sin entender como nadie pide su cese, el resultado final puede ser que nuestro presidente, ese que Abascal y Feijóo llaman criminal, corrupto y mentiroso, se convierta en uno de los líderes mundiales más influyentes.

Cada vez que Donald amenaza a Spain, o menosprecia e insulta al presidente Sánchez, despierta a miles de españoles de su apatía, y les inyecta un chute de rebeldía e inconformismo.

España, que nadie lo olvide, fue el único país del mundo que paralizó una gran prueba deportiva mundial (Vuelta Ciclista a España) por el genocidio en Gaza, ante la admiración de una parte importante del mundo, y ahora Trump, con su soberbia por sombreo, nos vuelve a situar en el lado correcto de la historia.