Theodore Smith

Theodore, Teodoro, se despierta cada día justo antes del amanecer. Prepara un café bien cargado y disfruta de la primera taza mientras contempla, a través de la ventana, el paisaje nevado que le espera. Vive en una casa a las afueras de Búfalo, capital del condado de Johnson, una pequeña ciudad del estado de Wyoming que apenas llega a los 5000 habitantes. Poco después, tras asearse, se enfunda su mono de trabajo y sale sin hacer mucho ruido para no despertar a su mujer y sus dos hijos. Por delante le espera una agotadora jornada de trabajo en Mine Rite Technooogies, una fábrica especializada en equipos y componentes para la minería.

Theodore, que se llama así por su padre y abuelo, se jacta orgulloso de su firme mentalidad conservadora y de haber votado siempre al partido republicano, el cual aglutina casi el 90% del voto del condado. Cree firmemente en los valores tradicionales inculcados por sus ancestros e incluso hubo una época, no muy lejana, en la que coqueteó con las ideas terraplanistas.

En Estados Unidos viven millones de Teodoros: gente sencilla que se deja la piel cada día para llenar el frigorífico y sostener, como buenamente puede, las expectativas del American Way of Life. Supongo que no es muy distinto de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Pero lo que distingue a Theodore del resto de habitantes del planeta es que su manera de entender la vida, su ideología y, sobre todo, su voto, influirán de forma decisiva en nuestra manera de vivir. Y es que en un mundo tan globalizado resulta sorprendente, y casi añadiría que aterrador, que la mentalidad y las decisiones tomadas en lugares remotos, por personas cuyas realidades están a años luz de las nuestras, acaben determinando las políticas que, de una forma u otra, terminarán marcando nuestro día a día.

El voto de Theodore, cuya mayor inquietud es tomarse un par de cervezas en ese pub de carretera que se cruza todos los días de camino a casa, influye, y de qué manera, en la vida de Pepe, agricultor jumillano que este año tendrá que malvender su cosecha por culpa de los aranceles impuestos por el presidente al que ha votado Theodore. Resulta paradójico que la asimetría por la cual un voto emitido en una localidad remota pueda inclinar la balanza hacia políticas que nos afectan a todos sea una realidad que, nos guste o no, debemos asumir.

Al final, lo que ocurre en un rincón del mundo o, mejor dicho, en ese rincón del mundo, en Wyoming, termina repercutiendo en nuestras vidas y nos obliga a replantearnos el papel que hoy desempeñan las democracias nacionales. En un mundo donde la globalización marca el ritmo, las democracias nacionales parecen desempeñar un papel cada vez menos determinante. La política de los grandes bloques vuelve a imponerse y muchas de nuestras decisiones —por no decir las más importantes— acaban diseñadas por la potencia que lidera nuestro propio eje. Esa sensación de que nuestro destino puede depender de decisiones tomadas a miles de kilómetros invita a preguntarnos por el verdadero papel de nuestra democracia: si de verdad seguimos al mando o si, al final, debemos resignarnos a que sea un tal Theodore Smith quien decida nuestro futuro.